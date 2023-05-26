https://sputnikarabic.ae/20230526/أردوغان-يطالب-كليجدار-أوغلو-بالكشف-عن-تفاصيل-صفقة-مع-حزب-الشعوب-الديمقراطي-1077464977.html
أردوغان يطالب كليجدار أوغلو بالكشف عن تفاصيل صفقة مع "حزب الشعوب الديمقراطي"
أردوغان يطالب كليجدار أوغلو بالكشف عن تفاصيل صفقة مع "حزب الشعوب الديمقراطي"
طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، منافسه في الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، بالكشف عن تفاصيل عقده اتفاق مع "حزب الشعوب الديمقراطي"،... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T19:42+0000
2023-05-26T19:42+0000
2023-05-26T19:42+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني مع قناة "aHaber" التركية: "لقد أعلن أحد مشرعو الحزب الاشتراكي اليمني، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، أن كمال كيليجدار أوغلو، وقع اتفاقا مع حزب الشعوب الديمقراطي، ونحن نفهم محتوى هذا الاتفاق من تصريحات أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي"، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.وتابع الرئيس التركي موضحا، أن صفقة كليجدار أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي تشمل تعهدات، منها إطلاق سراح، صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المسجون منذ عام 2016، ويواجه عدة محاكمات بما في ذلك قضيته الرئيسية، والتي يمكن أن يُحكم عليه فيها بالسجن 142 عاما، في حال إدانته بتهم الإرهاب.وواصل أردوغان: ووافقت المحكمة الدستورية التركية، في 21 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين كليجدار أوغلو وأردوغان في 28 أيار/مايو الجاري، بعدما فشل كلا المرشحين في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.
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https://sputnikarabic.ae/20230505/أردوغان-يكشف-عن-اجتماعات-سرية-عقدها-منافسه-في-الانتخابات-كليجدار-أوغلو-بأمريكا-1076701848.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يطالب كليجدار أوغلو بالكشف عن تفاصيل صفقة مع "حزب الشعوب الديمقراطي"
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طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، منافسه في الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، بالكشف عن تفاصيل عقده اتفاق مع "حزب الشعوب الديمقراطي"، الموالي للأكراد.
وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني مع قناة "aHaber" التركية: "لقد أعلن أحد مشرعو الحزب الاشتراكي اليمني، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، أن كمال كيليجدار أوغلو، وقع اتفاقا مع حزب الشعوب الديمقراطي، ونحن نفهم محتوى هذا الاتفاق من تصريحات أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي"، وفقا لصحيفة
"ديلي صباح" التركية.
وتابع الرئيس التركي موضحا، أن صفقة كليجدار أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي تشمل تعهدات، منها إطلاق سراح، صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المسجون منذ عام 2016، ويواجه عدة محاكمات بما في ذلك قضيته الرئيسية، والتي يمكن أن يُحكم عليه فيها بالسجن 142 عاما، في حال إدانته بتهم الإرهاب.
"قال كليجدار أوغلو صوّتوا لي في الانتخابات إذا كنتم تريدون إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش من السجن، ما هو نوع ذلك القانون؟"، لافتا إلى أن "تعهد منافسه ينتهك مبدأ سيادة القانون لأنه يتعارض مع قرار القضاء".
ووافقت المحكمة الدستورية التركية، في 21 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بـ"الارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" في البلاد، في حين ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية بأكملها عبارة عن "عملية سياسية".
ومن المقرر أن تنطلق
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين كليجدار أوغلو وأردوغان في 28 أيار/مايو الجاري، بعدما فشل كلا المرشحين في حصد أكثر من 50% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى.