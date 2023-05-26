https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html

صفارات الإنذار تدوي بأجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف

صفارات الإنذار تدوي بأجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الجمعة/السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في... 26.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-26T22:51+0000

2023-05-26T22:51+0000

2023-05-26T22:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار

انفجارات

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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صفارات الإنذار أيضا.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة ميكولايف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات