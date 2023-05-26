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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html
صفارات الإنذار تدوي بأجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف
صفارات الإنذار تدوي بأجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الجمعة/السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T22:51+0000
2023-05-26T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
انفجارات
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صفارات الإنذار أيضا.وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة ميكولايف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230513/مجموعة-قوات-يوغ-الروسية-تدمر-رادارا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1076975200.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, انفجارات

صفارات الإنذار تدوي بأجزاء من أوكرانيا وانفجارات في ميكولايف

22:51 GMT 26.05.2023 (تم التحديث: 22:57 GMT 26.05.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية، ليل الجمعة/السبت، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صفارات الإنذار أيضا.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة ميكولايف.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
إعداد العتاد العسكري لمؤتمر جيش 2017 في مقاطعة روسِتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك
13 مايو, 03:37 GMT
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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