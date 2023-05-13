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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/مجموعة-قوات-يوغ-الروسية-تدمر-رادارا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1076975200.html
مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك
مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك
تمكنت إحدى وحدات مجموعة قوات "يوغ" الروسية من تدمير منظومة رادار أوكراني على محور دونيتسك، بناء على توجيه من عناصر الاستطلاع في كتيبة "سبارتا". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T03:37+0000
2023-05-13T03:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك- سبوتنيك. جاء تدمير منظومة الرادار بعدما حدد مشغل طائرة مسيرة موقع الرادار الأوكراني، ومن ثم أعطى الإحداثيات إلى طاقم مدفعية "دي-30"، الذي قام بدوره ببراعة في قصف الهدف بقذائف شديدة الانفجار بتوجيه من مشغل المسيرة.ويدل شكل أعمدة الدخان المتصاعدة من الهدف بعد قصفه على إصابة موقع العدو بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة من الضربة.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ضواحي كييف عبر "تليغرام" أن "هناك تهديدا بشن هجوم من قبل طائرات دون طيار معادية، قوات الدفاع الجوي تعمل على أهداف".وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد، جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.يشار إلى أن حالة التأهب الجوي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230513/قوات-مجموعة-دنيبر-الروسية-تدمر-المدفعية-الأوكرانية-على-محور-خيرسون-1076975055.html
https://sputnikarabic.ae/20230512/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-بعض-مقاطعات-وسط-وجنوب-أوكرانيا-1076974071.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار

مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك

03:37 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 03:38 GMT 13.05.2023)
© Sputnik . Sergey Pivovarov /  / الانتقال إلى بنك الصورإعداد العتاد العسكري لمؤتمر "جيش 2017" في مقاطعة روسِتوف
إعداد العتاد العسكري لمؤتمر جيش 2017 في مقاطعة روسِتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov /
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تمكنت إحدى وحدات مجموعة قوات "يوغ" الروسية من تدمير منظومة رادار أوكراني على محور دونيتسك، بناء على توجيه من عناصر الاستطلاع في كتيبة "سبارتا".
دونيتسك- سبوتنيك. جاء تدمير منظومة الرادار بعدما حدد مشغل طائرة مسيرة موقع الرادار الأوكراني، ومن ثم أعطى الإحداثيات إلى طاقم مدفعية "دي-30"، الذي قام بدوره ببراعة في قصف الهدف بقذائف شديدة الانفجار بتوجيه من مشغل المسيرة.
ويدل شكل أعمدة الدخان المتصاعدة من الهدف بعد قصفه على إصابة موقع العدو بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة من الضربة.
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون
02:36 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن تحذيرات من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، كما كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في المناطق الأوكرانية من ميكولايف وأوديسا وكيروفوهراد وشيركاسي وتشرنيهيف وسومي ، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون ، حسبما أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت.
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في بعض مقاطعات وسط وجنوب أوكرانيا
أمس, 22:46 GMT
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ضواحي كييف عبر "تليغرام" أن "هناك تهديدا بشن هجوم من قبل طائرات دون طيار معادية، قوات الدفاع الجوي تعمل على أهداف".
وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة التأهب الجوي في عدد من مقاطعات في وسط وجنوب البلاد، جاء ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار الجوي وفق بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

يشار إلى أن حالة التأهب الجوي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، وفي الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
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