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الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تستخف بالمواقف الدولية بمصادرة أراضي البلاد
الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تستخف بالمواقف الدولية بمصادرة أراضي البلاد
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار السلطات الاسرائيلية، مصادرة مساحة كبيرة من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية، مؤكدة أن تلك الخطوة تعتبر "تحديا... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:56+0000
2023-03-26T17:56+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "مصادرة الأراضي تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحدياً سافراً للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة إحياء السلام على مبدأ حل الدولتين، وباعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ وتهرباً من الالتزام باستحقاقاتها".وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي".وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت مساء اليوم الأحد قرارا بمصادرة أراضٍ في قرى جينصافوط والفندق وحجة، شرق محافظة قلقيلية.وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود إن "سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ بمساحة 218 دونما من أراضي جينصافوط والفندق وحجة، لأغراض عسكرية".وأشار داوود إلى أن القرار محدد حتى نهاية عام 2027 وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الإمارات-تدين-قرار-إسرائيل-السماح-بإعادة-الاستيطان-1075157049.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تستخف بالمواقف الدولية بمصادرة أراضي البلاد

17:56 GMT 26.03.2023
© s-palestine.netوزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© s-palestine.net
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار السلطات الاسرائيلية، مصادرة مساحة كبيرة من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية، مؤكدة أن تلك الخطوة تعتبر "تحديا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بالمواقف الدولية".
رام الله - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "مصادرة الأراضي تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحدياً سافراً للمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة إحياء السلام على مبدأ حل الدولتين، وباعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ وتهرباً من الالتزام باستحقاقاتها".
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين. ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي".
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
15:18 GMT
وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت مساء اليوم الأحد قرارا بمصادرة أراضٍ في قرى جينصافوط والفندق وحجة، شرق محافظة قلقيلية.
وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود إن "سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ بمساحة 218 دونما من أراضي جينصافوط والفندق وحجة، لأغراض عسكرية".
وأشار داوود إلى أن القرار محدد حتى نهاية عام 2027 وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.
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