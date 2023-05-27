https://sputnikarabic.ae/20230527/إيران-تؤكد-مقتل-مسلحين-من-طالبان-عقب-اشتباكات-على-الحدود-مع-أفغانستان-1077481715.html

إيران تؤكد مقتل مسلحين من "طالبان" عقب اشتباكات على الحدود مع أفغانستان

إيران تؤكد مقتل مسلحين من "طالبان" عقب اشتباكات على الحدود مع أفغانستان

أكدت قيادة قوى الأمن الداخلي في إيران، اليوم السبت، أن "قوات من حركة طالبان الأفغانية قاموا بهجوم على مقر فوج حدودي بين البلدين". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T13:56+0000

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وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، لوكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إنه "في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم، بدأت قوات طالبان من الجانب الأفغاني، في إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة على موقع ساسولي في قاطع فوج زابل الحدودي".وأضاف: "عقب بدء الاشتباكات من قبل حركة طالبان، أصدر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان الأوامر الحاسمة اللازمة لحرس الحدود، وأكد على الدفاع عن الحدود بشجاعة وحزم وعدم السماح لأي شخص بالتعدي والاقتراب من الحدود".وأكد أن "القوات الحدودية لجمهورية إيران سترد بحزم على أي انتهاك أو عدوان على الحدود"، مشددا على ضرورة محاسبة حكام أفغانستان الحاليين على أفعالهم غير المدروسة، التي تتعارض مع المبادئ الدولية.بدوره، أكد حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية وقوع اشتباكات مع قوات طالبان أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية وانتهت بعد تواصل السفارة الإيرانية مع مسؤولين في حكومة طالبان.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بحدوث اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هذا الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي في ولاية نيمروز بين قوات الإمارة الإسلامية وحرس الحدود الإيراني".

https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-اشتباكات-بين-حرس-الحدود-الإيراني-ومسلحين-مجهولي-الهوية-قرب-الحدود-الأفغانية-1077477814.html

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