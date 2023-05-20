https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-لـ-طالبان-إذا-ثبت-منعكم-حصتنا-من-المياه-في-نهر-هيرمند-فعليكم-تحمل-المسؤولية-1077252464.html
إيران لـ "طالبان": إذا ثبت منعكم حصتنا من المياه في نهر هيرمند فعليكم تحمل المسؤولية
إيران لـ "طالبان": إذا ثبت منعكم حصتنا من المياه في نهر هيرمند فعليكم تحمل المسؤولية
أكدت إيران أنها ستعرف كيف تتصرف إذا ثبت أن حركة طالبان (تخضع لعقوبات بموحب قرارات الأمم المتحدة) الحاكمة في أفغانستان منعت حصة طهران في مياه نهر هيرمند. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أفغانستان، حسن كاظمي، أكد أنه "لو ثبت وجود المياه في سد كجكي وطالبان تمتنع عن إعطاء إيران حصتها من مياه نهر هيرمند فعليها أن تتحمل المسؤولية وحينها تكون الحجة قد تمت وتعرف الحكومة الإيرانية كيف تتصرف".ورد الدبلوماسي الإيراني على ما يقوله الفنيون في طالبان من أنه "بمرور الوقت رسب 60% من المياه في سد كمال خان"، قائلا: "خبراؤنا يجب أن يروا حقيقة هذه المسألة عند زيارتهم للسد، وحينما يذهب خبراؤنا إلى أفغانستان يمكننا تقديم الحل وهنالك بالتأكيد حلول".وأشار إلى أن مسؤولي طالبان "يعرفون أنهم إذا كانوا يريدون إقامة حكومة مستقرة في أفغانستان، فيجب أن يكون لديهم تفاعل بناء مع جيرانهم".يشار إلى أن إيران كانت قد وقّعت اتفاقية لتقاسم المياه مع أفغانستان، في حين تتشارك كابول مياه الأنهار مع 5 دول من جيرانها، فتشترك مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في نهر أمو ـ جيحون، ومع تركمانستان وإيران في نهر هريرود، ومع إيران في نهر هلمند، ومع باكستان في نهر كابل.طالع أيضا: ممثل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان: جزء كبير من الاحتياجات الأفغانية يتم تأمينها عبر إيران
https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
إيران لـ "طالبان": إذا ثبت منعكم حصتنا من المياه في نهر هيرمند فعليكم تحمل المسؤولية
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أكدت إيران أنها ستعرف كيف تتصرف إذا ثبت أن حركة طالبان (تخضع لعقوبات بموحب قرارات الأمم المتحدة) الحاكمة في أفغانستان منعت حصة طهران في مياه نهر هيرمند.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "إرنا" عن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أفغانستان، حسن كاظمي، أكد أنه "لو ثبت وجود المياه في سد كجكي وطالبان تمتنع عن إعطاء إيران حصتها من مياه نهر هيرمند فعليها أن تتحمل المسؤولية وحينها تكون الحجة قد تمت وتعرف الحكومة الإيرانية كيف تتصرف".
ورد الدبلوماسي الإيراني على ما يقوله الفنيون في طالبان من أنه
"بمرور الوقت رسب 60% من المياه في سد كمال خان"، قائلا: "خبراؤنا يجب أن يروا حقيقة هذه المسألة عند زيارتهم للسد، وحينما يذهب خبراؤنا إلى أفغانستان يمكننا تقديم الحل وهنالك بالتأكيد حلول".
وأوضح كاظمي أن "إيران خدمت الشعب الأفغاني أكثر من أي دولة أخرى"، لافتا إلى أنه "في العام الماضي، على عكس ما قاله مسؤولو طالبان، ذهب ما يقرب من ملياري متر مكعب من المياه إلى غودزرة"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن مسؤولي طالبان "يعرفون أنهم إذا كانوا يريدون إقامة حكومة مستقرة في أفغانستان، فيجب أن يكون لديهم تفاعل بناء مع جيرانهم".
يشار إلى أن إيران كانت
قد وقّعت اتفاقية لتقاسم المياه مع أفغانستان، في حين تتشارك كابول مياه الأنهار مع 5 دول من جيرانها، فتشترك مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في نهر أمو ـ جيحون، ومع تركمانستان وإيران في نهر هريرود، ومع إيران في نهر هلمند، ومع باكستان في نهر كابل.