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https://sputnikarabic.ae/20230527/إعلام-اشتباكات-بين-حرس-الحدود-الإيراني-ومسلحين-مجهولي-الهوية-قرب-الحدود-الأفغانية-1077477814.html
إعلام: اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية
إعلام: اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بحدوث "اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية". 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T11:37+0000
2023-05-27T11:37+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هذا الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي في ولاية نيمروز بين قوات الإمارة الإسلامية وحرس الحدود الإيراني".وتشير معلومات الوكالة الإيرانية إلى "وقوع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني على حدود نيمروز وبعض المسلحين مجهولي الهوية"، مؤكدة أن حرس الحدود الإيراني وحركة طالبان الأفغانية يجتمعان حاليا للتحقيق في أسباب التوتر.وعاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية، في بيان يوم الاثنين الماضي.وأفاد البيان: "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان، يوم الأحد، بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار"، التي تديرها الدولة، أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، ونحو نفس العدد في باكستان، وفقا لوكالة "شينخوا".وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والإسهام في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.
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أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية

11:37 GMT 27.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين الأفغانيين على الحدود البيلاروسية البولندية، بيلاروسيا، بولندا 29 سبتمبر 2021
مخيم للاجئين الأفغانيين على الحدود البيلاروسية البولندية، بيلاروسيا، بولندا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بحدوث "اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية".
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هذا الاشتباك وقع في منطقة ماككي ولسوالي في ولاية نيمروز بين قوات الإمارة الإسلامية وحرس الحدود الإيراني".
وتشير معلومات الوكالة الإيرانية إلى "وقوع اشتباك بين حرس الحدود الإيراني على حدود نيمروز وبعض المسلحين مجهولي الهوية"، مؤكدة أن حرس الحدود الإيراني وحركة طالبان الأفغانية يجتمعان حاليا للتحقيق في أسباب التوتر.
وعاد ما يقرب من 2400 لاجئ أفغاني إلى وطنهم من إيران، حسبما قالت وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية، في بيان يوم الاثنين الماضي.
وأفاد البيان: "عاد إجمالي 2348 لاجئا أفغانيا إلى وطنهم الأم أفغانستان، يوم الأحد، بعد سنوات من العيش كلاجئين في إيران، وما زالت عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مستمرة".
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وقبل أسابيع، أفادت وكالة أنباء "بختار"، التي تديرها الدولة، أن أكثر من 54 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب ما ورد، كان يعيش أكثر من 2.5 مليون لاجئ أفغاني في إيران، ونحو نفس العدد في باكستان، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقد دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج، إلى العودة إلى ديارهم والإسهام في إعادة إعمار بلدهم الذي مزقته الحرب.
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