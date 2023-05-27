https://sputnikarabic.ae/20230527/السعودية-نهاية-العام-الحالي-ستشهد-مضاعفة-الرحلات-الجوية-مع-العراق-1077485855.html
السعودية: نهاية العام الحالي ستشهد مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق
السعودية: نهاية العام الحالي ستشهد مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق
أعلنت السلطات السعودية اعتزامها مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق بنهاية العام الحالي. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T16:12+0000
2023-05-27T16:12+0000
2023-05-27T16:12+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل السعودي صالح الجاسر، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجاسر إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا انعقاد مجلس التنسيقي العراقي السعودي بمشاركة عدد من الوزراء.وأضاف وزير النقل السعودي أن "منفذ جميمة- عرعر شهد تصاعدا في حركة نقل البضائع والمسافرين".وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الفائت.وذكر أن المنفذ شهد خلال الأسابيع الأخيرة مرور نحو 6 آلاف معتمر يوميا، موضحا أن المنفذ مهيئ لاستقبال 70 ألف حاج.
https://sputnikarabic.ae/20230527/العراق-حريصون-على-تطوير-العلاقات-الثنائية-مع-السعودية-1077483351.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية: نهاية العام الحالي ستشهد مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق
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أعلنت السلطات السعودية اعتزامها مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق بنهاية العام الحالي.
جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل السعودي صالح الجاسر، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الجاسر إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا انعقاد مجلس التنسيقي العراقي السعودي بمشاركة عدد من الوزراء.
وأضاف وزير النقل السعودي أن "منفذ جميمة- عرعر شهد تصاعدا في حركة نقل البضائع والمسافرين".
وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين
وصل إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الفائت.
وذكر أن المنفذ شهد خلال الأسابيع الأخيرة مرور نحو 6 آلاف معتمر يوميا، موضحا أن المنفذ مهيئ لاستقبال 70 ألف حاج.