https://sputnikarabic.ae/20230527/المشري-يطالب-المجلس-الرئاسي-بسحب-صلاحيات-الطيران-المسير-من-الدبيبة-بعد-أحداث-مدينة-الزاوية-1077472821.html
المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية
المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية
اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T07:33+0000
2023-05-27T07:33+0000
2023-05-27T07:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
خالد المشري
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg
وقال المشري، في بيان له، إنه "يرفض توظيف الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة"، معتبرا أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسيًا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا المجلس الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".وأدان مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، ما سماه "الاعتداء السافر" من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غربي البلاد.وأكد المجلس في بيانه، على أن "مثـل هـذه الأفعال، تشكل خطرًا على حياة المواطنين وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي، التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مـن خلال اللجان المختصة".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية.وقالت الوزارة، إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".
https://sputnikarabic.ae/20230521/ليبيا-رئيس-الحكومة-المكلف-يعلن-إطلاق-حوار-وطني-شامل-ويؤكد-الالتزام-بالمعاهدات-الدولية-1077293987.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الليبية-بحكومة-الوحدة-تنفذ-غارات-على-أوكار-عصابات-غربي-البلاد---عاجل-1077430157.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:2044_1920x0_80_0_0_d70994d87b75ca9c7de648cbe9facb56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية
تابعنا عبر
اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه سياسيا".
وقال المشري، في بيان له
، إنه "يرفض توظيف الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة"، معتبرا أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسيًا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".
ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا المجلس الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".
وأدان مجلس النواب الليبي
، أمس الجمعة، ما سماه "الاعتداء السافر" من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غربي البلاد.
وأكد المجلس في بيانه، على أن "مثـل هـذه الأفعال، تشكل خطرًا على حياة المواطنين وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي، التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مـن خلال اللجان المختصة".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية
، وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية.
وقالت الوزارة، إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".