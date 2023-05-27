https://sputnikarabic.ae/20230527/المشري-يطالب-المجلس-الرئاسي-بسحب-صلاحيات-الطيران-المسير-من-الدبيبة-بعد-أحداث-مدينة-الزاوية-1077472821.html

المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية

المشري يطالب المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة بعد أحداث مدينة الزاوية

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T07:33+0000

2023-05-27T07:33+0000

2023-05-27T07:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

خالد المشري

عبد الحميد الدبيبة

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg

وقال المشري، في بيان له، إنه "يرفض توظيف الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة"، معتبرا أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسيًا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا المجلس الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".وأدان مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، ما سماه "الاعتداء السافر" من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غربي البلاد.وأكد المجلس في بيانه، على أن "مثـل هـذه الأفعال، تشكل خطرًا على حياة المواطنين وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي، التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مـن خلال اللجان المختصة".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية.وقالت الوزارة، إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".

https://sputnikarabic.ae/20230521/ليبيا-رئيس-الحكومة-المكلف-يعلن-إطلاق-حوار-وطني-شامل-ويؤكد-الالتزام-بالمعاهدات-الدولية-1077293987.html

https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الليبية-بحكومة-الوحدة-تنفذ-غارات-على-أوكار-عصابات-غربي-البلاد---عاجل-1077430157.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي