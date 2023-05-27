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https://sputnikarabic.ae/20230527/بابا-الفاتيكان-يستأنف-نشاطه-بعد-الإصابة-بالحمى-1077481532.html
بابا الفاتيكان يستأنف عمله بعد الإصابة بالحمى
بابا الفاتيكان يستأنف عمله بعد الإصابة بالحمى
أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، عن عودة البابا فرنسيس الثاني، إلى العمل، بعد حصوله على عطلة أمس ‏نتيجة إصابته بالحمى.‏ 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:01+0000
2023-05-27T14:07+0000
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وأفادت مصادر أن الحمى، نجمت عن جدول أعمال مكثف للبابا، خلال الأيام السابقة، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وكتب مدير تحرير قسم الاتصالات بالفاتيكان، أندريا تورنيلي، على "تويتر"، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس "استأنف لقاء جمهوره المعتاد".وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قال أمس الجمعة، إن البابا فرنسيس (86 عاما) أوقف نشاطه مؤقتا، "بسبب الإصابة بالحمى".وأرجع وزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين، سبب إصابته بالحمى إلى جدول البابا المزدحم مشيرا إلى أنه يشعر "بالتعب".وعقد البابا فرنسيس 8 اجتماعات، يوم الخميس الماضي، وفقا لجدوله المنشور.وسيكون ظهوره العلني التالي، هو القداس المقام غدا الأحد، في كاتدرائية القديس بطرس، يليه صلاة ريجينا كويلي التقليدية.ومن المقرر أن يلتقي البابا الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم الاثنين المقبل.يشار إلى أن البابا فرنسيس الثاني، والذي تولى منصبه منذ عام 2013، عانى من مشاكل صحية متزايدة خلال العام الماضي، بداة من الألم المستمر في ركبته اليمنى، حتى إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.وفي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، تم نقل فرنسيس إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ومكث لمدة ثلاث ليال، وتلقى علاجا بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.وعند مغادرته المستشفى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ابتسم البابا فرنسيس، وقال مازحا: "ما زلت على قيد الحياة".
https://sputnikarabic.ae/20230329/الفاتيكان-البابا-فرنسيس-يدخل-المستشفى-لإجراء-فحوصات-طبية-1075296948.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا

بابا الفاتيكان يستأنف عمله بعد الإصابة بالحمى

14:01 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 27.05.2023)
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، عن عودة البابا فرنسيس الثاني، إلى العمل، بعد حصوله على عطلة أمس ‏نتيجة إصابته بالحمى.‏
وأفادت مصادر أن الحمى، نجمت عن جدول أعمال مكثف للبابا، خلال الأيام السابقة، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وكتب مدير تحرير قسم الاتصالات بالفاتيكان، أندريا تورنيلي، على "تويتر"، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس "استأنف لقاء جمهوره المعتاد".
وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قال أمس الجمعة، إن البابا فرنسيس (86 عاما) أوقف نشاطه مؤقتا، "بسبب الإصابة بالحمى".
وأرجع وزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين، سبب إصابته بالحمى إلى جدول البابا المزدحم مشيرا إلى أنه يشعر "بالتعب".
وعقد البابا فرنسيس 8 اجتماعات، يوم الخميس الماضي، وفقا لجدوله المنشور.
وسيكون ظهوره العلني التالي، هو القداس المقام غدا الأحد، في كاتدرائية القديس بطرس، يليه صلاة ريجينا كويلي التقليدية.
ومن المقرر أن يلتقي البابا الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، يوم الاثنين المقبل.
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يشار إلى أن البابا فرنسيس الثاني، والذي تولى منصبه منذ عام 2013، عانى من مشاكل صحية متزايدة خلال العام الماضي، بداة من الألم المستمر في ركبته اليمنى، حتى إقامته في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية.
وفي أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، تم نقل فرنسيس إلى المستشفى في العاصمة الإيطالية روما، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ومكث لمدة ثلاث ليال، وتلقى علاجا بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.
وعند مغادرته المستشفى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ابتسم البابا فرنسيس، وقال مازحا: "ما زلت على قيد الحياة".
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