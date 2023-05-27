https://sputnikarabic.ae/20230527/تركيا-تدين-استهداف-بعثة-الاتحاد-الأفريقي-في-الصومال-1077491424.html
تركيا تدين استهداف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
تركيا تدين استهداف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في مدينة "بولومرير" الصومالية أمس الجمعة. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T19:31+0000
2023-05-27T19:31+0000
2023-05-27T19:31+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان: "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات حفظ السلام الأوغندية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية المتمركزة في بولومرير".وأعربت الوزارة عن "أسفها جراء الحادث الذي أودى بحياة أفراد البعثة الذين قتلوا أثناء تأدية مهامهم في تأمين الشعب الصومالي".وشددت الوزارة على وقوف أنقرة المتواصل لجانب الصومال في مكافحة الإرهاب.وأعلن تلفزيون الصومال الرسمي، يوم الجمعة، أن عناصر حركة "الشباب"، "نفذوا هجوما إرهابيا على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في مدينة بولومرير بولاية هيرشبيلى المحلية". ولم يعلن مزيدا من التفاصيل.يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20230526/لافروف-روسيا-مستعدة-لتلبية-احتياجات-الجيش-الصومالي-لمكافحة-الإرهاب-1077446333.html
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العالم العربي, الصومال, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الصومال, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
تركيا تدين استهداف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
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أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في مدينة "بولومرير" الصومالية أمس الجمعة.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال البيان: "ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات حفظ السلام الأوغندية المنتشرة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية المتمركزة في بولومرير".
وأعربت الوزارة عن "أسفها جراء الحادث الذي أودى بحياة أفراد البعثة الذين قتلوا أثناء تأدية مهامهم في تأمين الشعب الصومالي".
وشددت الوزارة على وقوف أنقرة المتواصل لجانب الصومال في مكافحة الإرهاب.
وأعلن تلفزيون الصومال الرسمي، يوم الجمعة، أن عناصر حركة "الشباب"، "نفذوا هجوما إرهابيا على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في مدينة بولومرير بولاية هيرشبيلى المحلية". ولم يعلن مزيدا من التفاصيل.
يذكر أن حركة الشباب
الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.