https://sputnikarabic.ae/20230527/حزب-الله-قدرات-المقاومة-تجعل-العدو-يرتجف-ألف-مرة-قبل-أن-يفكر-في-الحرب-على-لبنان-1077490000.html

"حزب الله": قدرات المقاومة تجعل العدو يرتجف ألف مرة قبل أن يفكر في الحرب على لبنان

"حزب الله": قدرات المقاومة تجعل العدو يرتجف ألف مرة قبل أن يفكر في الحرب على لبنان

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، اليوم السبت، إن "المقاومة في أحسن أيامها والعدو في أسوأ أيامه". 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T19:08+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات نبيل قاووق، جاءت خلال احتفال تأبيني في بلدة جبشيت، والتي أكد خلالها على أن "المقاومة في مايو/أيار 2023، هي الحصن الحصين للحدود والحقوق والثروات والكرامات وتقيم المناورات لتحرير الجليل بينما العدو سيجري مناورات لاستعادة الجليل".وأفاد قاووق بأن "المناورات العسكرية الإسرائيلية التي ستقام بعد أيام لا تعبر عن قوة إسرائيل إنما عن ضعفها وخوفها وإحباطها، وذلك على خلفية المزيد من القلق في نفوس المستوطنين".وقال العضو في حزب الله اللبناني:ويشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر، يوم الخميس الماضي، إسرائيل من ارتكاب خطأ ما، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى "حرب كبرى".وقال نصر الله في كلمة له نقلتها وسائل إعلام لبنانية بمناسبة ذكرى عيد تحرير الجنوب اللبناني، والذي يوافق الخامس والعشرين من مايو من كل عام: "نحذر قادة العدو من أن يخطئوا في التقدير. وأن يتخلوا عن عنجهيتهم لأن الزمان اليوم يختلف عن السابق".وأضاف: "الجانب الإسرائيلي يعلم أننا لا نخاف منه وهو الذي يجب عليه أن يخاف"، مضيفًا: "إذا ظن الإسرائيلي أن الحرب الكبرى ستكون مع الفلسطينيين فقط أو اللبنانيين فقط فهو مخطئ".وأردف: "لقد سحب الإسرائيلي كل التهديدات التي أطلقها في الأيام الماضية لأن المستوطنين يشعرون بالرعب والموسم السياحي لديهم في خطر، بالإضافة إلى أن قيمة عملتهم تخسر أمام الدولار".ولفت نصر الله إلى أن " نقطة القوة لدى المقاومة هي تماسك الجبهة الداخلية وغياب القيادات الموثوقة والمؤثرة لدى الإسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20230525/نصر-الله-يحذر-إسرائيل-من-أي-خطأ-في-التقدير-قد-يؤدي-إلى-حرب-كبرى-في-المنطقة-1077435057.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار