https://sputnikarabic.ae/20230527/رومانيا-تجري-مناورات-عسكرية-بمشاركة-13-دولة-1077488399.html
رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة
رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة،... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:27+0000
2023-05-27T17:27+0000
2023-05-27T17:27+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".وأوضحت الوزارة أن "هذه هي أكبر مناورات متعددة الجنسيات وأكثرها تعقيدًا مخطط لها هذا العام، وستجرى في مناطق التدريب والمنشآت العسكرية في رومانيا".وتشمل أنشطة التدريب التحركات البرية التكتيكية، وشق الطرق المائية، والتمارين التكتيكية بالرصاص الحي ومن دون إطلاق النار، واستخدام المعدات من جميع فئات القوات، والقفز الظلي، وكذلك الإخلاء الطبي ومعالجة الجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20230224/وزارة-الدفاع-الأمريكية-تعتزم-تحديث-قاعدتين-جويتين-في-رومانيا-1073960004.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة، بالإضافة إلى 1.7 ألف وحدة من الآليات يوم 29 مايو/ أيار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".
وأوضحت الوزارة أن "هذه هي أكبر مناورات متعددة الجنسيات وأكثرها تعقيدًا مخطط لها هذا العام، وستجرى في مناطق التدريب والمنشآت العسكرية في رومانيا".
وسيشارك فيها عسكريون من ألبانيا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا والبرتغال ومولدوفا والولايات المتحدة وهولندا.
وتشمل أنشطة التدريب التحركات البرية التكتيكية
، وشق الطرق المائية، والتمارين التكتيكية بالرصاص الحي ومن دون إطلاق النار، واستخدام المعدات من جميع فئات القوات، والقفز الظلي، وكذلك الإخلاء الطبي ومعالجة الجرحى.