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رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة
رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة،... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T17:27+0000
2023-05-27T17:27+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري
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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".وأوضحت الوزارة أن "هذه هي أكبر مناورات متعددة الجنسيات وأكثرها تعقيدًا مخطط لها هذا العام، وستجرى في مناطق التدريب والمنشآت العسكرية في رومانيا".وتشمل أنشطة التدريب التحركات البرية التكتيكية، وشق الطرق المائية، والتمارين التكتيكية بالرصاص الحي ومن دون إطلاق النار، واستخدام المعدات من جميع فئات القوات، والقفز الظلي، وكذلك الإخلاء الطبي ومعالجة الجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20230224/وزارة-الدفاع-الأمريكية-تعتزم-تحديث-قاعدتين-جويتين-في-رومانيا-1073960004.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي, رصد عسكري

رومانيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة 13 دولة

17:27 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / Daniel Mihailescuأفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة، بالإضافة إلى 1.7 ألف وحدة من الآليات يوم 29 مايو/ أيار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".
وأوضحت الوزارة أن "هذه هي أكبر مناورات متعددة الجنسيات وأكثرها تعقيدًا مخطط لها هذا العام، وستجرى في مناطق التدريب والمنشآت العسكرية في رومانيا".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تحديث قاعدتين جويتين في رومانيا
24 فبراير, 10:32 GMT
وسيشارك فيها عسكريون من ألبانيا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا والبرتغال ومولدوفا والولايات المتحدة وهولندا.
وتشمل أنشطة التدريب التحركات البرية التكتيكية، وشق الطرق المائية، والتمارين التكتيكية بالرصاص الحي ومن دون إطلاق النار، واستخدام المعدات من جميع فئات القوات، والقفز الظلي، وكذلك الإخلاء الطبي ومعالجة الجرحى.
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