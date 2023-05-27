عربي
https://sputnikarabic.ae/20230527/صربيا-تنشر-وحدات-عسكرية-قرب-حدودها-مع-كوسوفو-1077482566.html
صربيا تنشر وحدات عسكرية قرب حدودها مع كوسوفو
صربيا تنشر وحدات عسكرية قرب حدودها مع كوسوفو
صرح وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، بأن وحدات من الجيش الصربي انتشرت قرب الحدود مع كوسوفو، على خلفية توتر قائم بين الجانبين، إثر صدامات اندلعت بين شرطة... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:27+0000
2023-05-27T14:27+0000
صربيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071643519_0:226:2500:1632_1920x0_80_0_0_f6630c9f31eb771f4d570c999030e7a6.jpg
ونقلت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" الصربية عن فوسيفيتش، اليوم السبت، أنه "يجري نشر وحدات من الجيش الصربي على الخط الإداري (خط الحدود بين صربيا وكوسوفو)، ونتوقع أن تتخذ مواقعها خلال الساعات المقبلة".وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم أمس الجمعة، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
https://sputnikarabic.ae/20230527/الرئيس-الصربي-يستقيل-من-رئاسة-الحزب-الحاكم-1077477494.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071643519_219:0:2442:1667_1920x0_80_0_0_97ef08d0c3aea39be66cddd882abe730.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, رصد عسكري
صربيا, رصد عسكري

صربيا تنشر وحدات عسكرية قرب حدودها مع كوسوفو

14:27 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Serviceتحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022.
تحركات الجيش الصربي بالقرب من الخط الإداري مع كوسوفو، جنوب صربيا، 26 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Serbian Defense Ministry Press Service
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، بأن وحدات من الجيش الصربي انتشرت قرب الحدود مع كوسوفو، على خلفية توتر قائم بين الجانبين، إثر صدامات اندلعت بين شرطة كوسوفو والأقلية الصربية.
ونقلت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" الصربية عن فوسيفيتش، اليوم السبت، أنه "يجري نشر وحدات من الجيش الصربي على الخط الإداري (خط الحدود بين صربيا وكوسوفو)، ونتوقع أن تتخذ مواقعها خلال الساعات المقبلة".

وأضاف فوسيفيتش: "لا نريد أن نلعب أيًا من ألعاب الحرب، ولكن الخطوط الحمراء لصربيا معروفة، والقوات يجري نشرها الآن على خلفية الوضع القائم وستظل في مواقعها في المستقبل".

وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم أمس الجمعة، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الرئيس الصربي يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم
11:06 GMT
ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала