https://sputnikarabic.ae/20230527/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-والعاصمة-كييف-1077497183.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، ليل السبت/ الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T22:28+0000

2023-05-27T22:28+0000

2023-05-27T22:28+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

كييف

أخبار كييف

صفارات الإنذار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072426697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73ec4325c71f48f2b40e71525eb86ff3.jpg

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، و العاصمةكييف .كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صافرات الإنذار أيضًا.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم)، قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, كييف, أخبار كييف, صفارات الإنذار