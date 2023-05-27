https://sputnikarabic.ae/20230527/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-والعاصمة-كييف-1077497183.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف
دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، ليل السبت/ الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T22:28+0000
2023-05-27T22:28+0000
2023-05-27T22:28+0000
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، و العاصمةكييف .كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون تفعيل صافرات الإنذار أيضًا.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم)، قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أجزاء-من-أوكرانيا-وانفجارات-في-ميكولايف-1077466836.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, كييف, أخبار كييف, صفارات الإنذار
العالم, أخبار أوكرانيا, كييف, أخبار كييف, صفارات الإنذار
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف
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دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في عدة مقاطعات أوكرانية بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، ليل السبت/ الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية
كانت سارية المفعول في مقاطعات ميكولايف، كيروفوغراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، و العاصمةكييف .
كما شهد الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا
من خيرسون تفعيل صافرات الإنذار أيضًا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس شركة "أوكرنرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم)، قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.