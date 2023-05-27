https://sputnikarabic.ae/20230527/مقتل-جنديين-من-حرس-الحدود-الإيراني-برصاص-طالبان-1077489074.html

مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني برصاص "طالبان"

مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني برصاص "طالبان"

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، بمقتل جنديين تابعين لحرس الحدود الإيراني برصاص حركة "طالبان" خلال الاشتباكات الدائرة على الحدود مع أفغانستان. 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T17:53+0000

2023-05-27T17:53+0000

2023-05-27T17:53+0000

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وأضافت الوكالة: "في الاشتباكات التي وقعت صباح يوم السبت عند نقطة ساسولي الحدودية، الواقعة في محافظة زابل الإيرانية، رد حرس الحدود الإيراني على قوات طالبان".وبحسب المصدر ذاته، أصيب مدنيان إيرانيان في الحادث أيضا.واليوم السبت، قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد قاسم رضائي، إن قوات تابعة لحركة "طالبان" أقدمت على إطلاق النار صوب مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية المحاذية لأفغانستان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.ووصف القائد الأمني الإيراني، هذه الخطوة من قبل حركة "طالبان"، بأنها تعد "انتهاكا لمعايير حسن الجوار والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "قوات طالبان استخدمت أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان".والأسبوع الماضي، قُتل قائد معبر ساسولي الحدودي على يد قوات طالبان.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبان عبد نافع تاكور إن أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في إقليم نمروز الأفغاني في وقت سابق يوم السبت.ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع عناية الله خوارزمي إلى "الحوار والمفاوضات" لنزع فتيل التوتر مع إيران.وقالت "إرنا": " تصاعدت التوترات بين إيران وأفغانستان في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973 حيث تصر السلطات الإيرانية على أن الجماعة الحاكمة في كابول تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".

https://sputnikarabic.ae/20230527/إيران-تؤكد-مقتل-مسلحين-من-طالبان-عقب-اشتباكات-على-الحدود-مع-أفغانستان-1077481715.html

https://sputnikarabic.ae/20230527/قائد-أمني-إيراني-قوات-طالبان-انتهكت-معايير-حسن-الجوار-والقانون-الدولي-1077484789.html

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