https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html
صندوق النقد الدولي: فشل أمريكا في معالجة أزمة ديونها قد يهدد اقتصادها واقتصاد العالم بالانكماش
صندوق النقد الدولي: فشل أمريكا في معالجة أزمة ديونها قد يهدد اقتصادها واقتصاد العالم بالانكماش
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إن فشل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف... 26.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-26T18:49+0000
2023-05-26T18:49+0000
2023-05-26T18:49+0000
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وأضافت جورجيفا في تصريحات للصحفيين متوقعة: "حتما سنكون في حالة الانكماش في الولايات المتحدة وفي الاقتصاد العالمي، وسيكون ذلك بمثابة صدمة بعد صدمات متتالية".وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي، أنه يحث الكونغرس الأمريكي على رفع حد الدين الوطني على الفور، ويدعو إلى التوصل إلى حل دائم للمواجهة المتكررة بشأن هذه القضية.وجاء في بيان له أن وأوضح أنه "لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط، يجب على الكونغرس رفع سقف الديون أو تعليقه على الفور، مما يسمح للمفاوضات حول ميزانية السنة المالية 2024 أن تبدأ بجدية".وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، أن "الدين القومي الأمريكي لا يزال مستداما، وأنه لدى الاقتصاد الأمريكي هامش كبير من التحمل، حتى وسط خطر حدوث تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل".وخلصت إلى أن "المحصلة النهائية بالنسبة لنا هي أن ديون أمريكا يمكن تحملها، وأمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تصل إلى المنطقة التي ينبغي أن تجعل الجميع قلقين، لكن الاستدامة لا تعني أنها الأفضل".ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
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صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي: فشل أمريكا في معالجة أزمة ديونها قد يهدد اقتصادها واقتصاد العالم بالانكماش
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إن فشل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف ديون البلاد، سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
وأضافت جورجيفا في تصريحات للصحفيين متوقعة: "حتما سنكون في حالة الانكماش في الولايات المتحدة وفي الاقتصاد العالمي، وسيكون ذلك بمثابة صدمة بعد صدمات متتالية".
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي
، أنه يحث الكونغرس الأمريكي على رفع حد الدين الوطني على الفور، ويدعو إلى التوصل إلى حل دائم للمواجهة المتكررة بشأن هذه القضية.
"سياسة حافة الهاوية فيما يتعلق بسقف الديون الفيدرالية، يمكن أن تخلق مخاطر نظامية أخرى يمكن تجنبها بالكامل على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في وقت توجد فيه ضغوط واضحة بالفعل".
وأوضح أنه "لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط، يجب على الكونغرس رفع سقف الديون أو تعليقه على الفور، مما يسمح للمفاوضات حول ميزانية السنة المالية 2024 أن تبدأ بجدية".
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، أن "الدين القومي الأمريكي لا يزال مستداما، وأنه لدى الاقتصاد الأمريكي هامش كبير من التحمل، حتى وسط خطر حدوث تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل".
وخلصت إلى أن "المحصلة النهائية بالنسبة لنا هي أن ديون أمريكا يمكن تحملها، وأمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تصل إلى المنطقة التي ينبغي أن تجعل الجميع قلقين، لكن الاستدامة لا تعني أنها الأفضل".
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية
الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.