https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يخاطب-أنصاره-في-إسطنبول-ويوجه-الشكر-إلى-الشعب-التركي-1077522004.html
أردوغان أمام أنصاره: أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى
أردوغان أمام أنصاره: أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى
خاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر". 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T17:22+0000
2023-05-28T17:22+0000
2023-05-28T17:26+0000
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وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول، "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان أمام أنصاره: أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى
17:22 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 17:26 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
خاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".
وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول، "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".
وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".