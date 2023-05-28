https://sputnikarabic.ae/20230528/القوات-الأوكرانية-تحاول-مهاجمة-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-بطائرة-دون-طيار--1077521861.html
القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بطائرة دون طيار
القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بطائرة دون طيار
أعلن متحدث باسم وكالة إنفاذ القانون في زابوروجيه، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام طائرة دون طيار. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T17:24+0000
2023-05-28T17:24+0000
2023-05-28T18:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبيّن المتحدث أن الحادث وقع، صباح اليوم الأحد، وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، تم إسقاط الطائرة دون طيار، ولم يصل الجهاز إلى منطقة المحطة.وتابع: "بعد الفحص، تم نزع فتيل الذخيرة التي كانت تحملها، وهي قنبلة حرارية يمكن تنشيطها نتيجة ملامسة الهدف أو من وحدة تحكم المشغل".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/ريابكوف-ندعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-منع-الهجمات-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1077389101.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تحاول مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بطائرة دون طيار
17:24 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 18:45 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم وكالة إنفاذ القانون في زابوروجيه، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام طائرة دون طيار.
وبيّن المتحدث أن الحادث وقع، صباح اليوم الأحد، وبفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، تم إسقاط الطائرة دون طيار، ولم يصل الجهاز إلى منطقة المحطة.
وقال المتحدث للصحفيين: "صباح اليوم، حاول مسلحون أوكرانيون مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بطائرة دون طيار، وقامت قوات الحرب الإلكترونية بإسقاطها قبل وصولها إلى منطقة المحطة بنحو 500 متر".
وتابع: "بعد الفحص، تم نزع فتيل الذخيرة التي كانت تحملها، وهي قنبلة حرارية يمكن تنشيطها نتيجة ملامسة الهدف أو من وحدة تحكم المشغل".
تقع محطة زابوروجيه
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.