https://sputnikarabic.ae/20230528/بايدن-وسوناك-يهنئان-أردوغان-بعد-فوزه-بالانتخابات-الرئاسية-التركية-1077528485.html
بايدن وسوناك يهنئان أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
بايدن وسوناك يهنئان أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T22:29+0000
2023-05-28T22:29+0000
2023-05-28T22:29+0000
جو بايدن
بريطانيا
رجب طيب أردوغان
العالم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وكتب بايدن على حسابه في "تويتر"، "مبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معه كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أردوغان على إعادة انتخابه، وقال عبر تويتر، "أهنئ الرئيس أردوغان أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية كحلفاء في الناتو".وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "البلد" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف أتا "الأجداد" سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230528/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-عاجل-1077425398.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, بريطانيا, رجب طيب أردوغان, العالم
جو بايدن, بريطانيا, رجب طيب أردوغان, العالم
بايدن وسوناك يهنئان أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.
وكتب بايدن على حسابه في "تويتر"، "مبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان
على إعادة انتخابه، إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معه كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".
كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أردوغان على إعادة انتخابه
، وقال عبر تويتر، "أهنئ الرئيس أردوغان أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية كحلفاء في الناتو".
وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "البلد" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف أتا "الأجداد" سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.