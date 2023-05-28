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كليجدار أوغلو: الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات وسنواصل قيادة النضال - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230528/بوتين-يهنئ-أردوغان-بفوزه-بالانتخابات-الرئاسية-التركية--1077524629.html
بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية
أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T18:53+0000
2023-05-28T18:53+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء على موقع الكرملين: "كان الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملك المخلص كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة. نحن نقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية والتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات".وفي السياق نفسه، هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح "تحالف الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.وبحسب "الأناضول"، فقد حصل أردوغان على 52.01 في المئة مقابل 47.09 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 99.48 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/التهاني-تنهال-على-أردوغان-بعد-فوزه-وزعيم-عربي-أول-المهنئين-1077522493.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

18:53 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Alexey Drujinin  / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Alexey Drujinin
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أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.
وجاء على موقع الكرملين: "كان الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملك المخلص كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة. نحن نقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية والتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات".
وفي السياق نفسه، هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
التهاني بالفوز تنهال على أردوغان.. زعيم عربي أول المهنئين
17:56 GMT
وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح "تحالف الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.
وبحسب "الأناضول"، فقد حصل أردوغان على 52.01 في المئة مقابل 47.09 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 99.48 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.
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