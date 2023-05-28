https://sputnikarabic.ae/20230528/بوتين-يهنئ-أردوغان-بفوزه-بالانتخابات-الرئاسية-التركية--1077524629.html

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

أعلنت الخدمة الصحيفة للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T18:53+0000

2023-05-28T18:53+0000

2023-05-28T18:53+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وجاء على موقع الكرملين: "كان الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملك المخلص كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة. نحن نقدر بشدة مساهمتك الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية التركية والتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات".وفي السياق نفسه، هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح "تحالف الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.وبحسب "الأناضول"، فقد حصل أردوغان على 52.01 في المئة مقابل 47.09 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 99.48 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230528/التهاني-تنهال-على-أردوغان-بعد-فوزه-وزعيم-عربي-أول-المهنئين-1077522493.html

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