https://sputnikarabic.ae/20230528/التهاني-تنهال-على-أردوغان-بعد-فوزه-وزعيم-عربي-أول-المهنئين-1077522493.html

التهاني بالفوز تنهال على أردوغان.. زعيم عربي أول المهنئين

التهاني بالفوز تنهال على أردوغان.. زعيم عربي أول المهنئين

هنأ عدد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T17:56+0000

2023-05-28T17:56+0000

2023-05-28T18:29+0000

رجب طيب أردوغان

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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وقال أمير قطر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز".وأضاف مخاطبا الرئيس التركي: "أتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".وجاءت تهنئة أمير قطر لأردوغان قبل وقت قصير من إعلان النتائج الأولية للانتخابات التركية، ما يجعله أول زعيم عربي يهنئ الرئيس التركي بالفوز.في سياق متصل، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية.وجاء في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية: "أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة".وأضاف البيان: "إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا".وتابع: "أعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في مايو 2022".وفي ذات السياق، هنأ رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على فوزه.وكتب أوربان في تغريدة على "تويتر": "مبروك للرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الذي لا شك فيه! مبروك سيدي الرئيس!".من جانبه، هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رجب طيب أردوغان "باحتفاظه برئاسة تركيا لولاية جديدة".وغرد الدبيبة، عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ أخي الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة".وتابع: "هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة".كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية.وقال عباس في برقية التهنئة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد "حزب العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية؛ واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق".وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أردوغان، معتبرا أن إعادة انتخابه رئيسا لتركيا هي بمثابة تجديد لثقة الشعب التركي به.وقال رئيسي: "علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة".كذلك هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس التركي، مؤكدا أنه "يتطلع للعمل مع تركيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية"، وكذلك فعل محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات "الدعم السريع" بقوله: "نبارك للرئيس التركي فوزه بدورة جديدة في انتخابات الرئاسة ونشكر للرئيس أردوغان دعمه المستمر لبلادنا".وهنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وكتب باللغة التركية على حسابه في موقع "تويتر": "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه "التاريخي" رئيسا لتركيا.وقال شريف إن "أردوغان دعامة للمضطهدين المسلمين وصوت حي لحقوقهم".كذلك هنأ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ودعاه لزيارة أذربيجان في القريب العاجل.وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز رجب طيب أردوغان، مرشح "تحالف الجمهور"، رئيسا لتركيا للمرة الثالثة على التوالي.وبحسب "الأناضول"، فقد حصل أردوغان على 52.28 في المئة مقابل 47.72 في المئة لمنافسه مرشح "تحالف الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 96 في المئة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يخاطب-أنصاره-في-إسطنبول-ويوجه-الشكر-إلى-الشعب-التركي-1077522004.html

https://sputnikarabic.ae/20230528/إسطنبول-تحتفل-بفوز-أردوغان-بالانتخابات-الرئاسية---عاجل-1077523317.html

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