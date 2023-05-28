https://sputnikarabic.ae/20230528/بيان-أمريكي-سعودي-مشترك-يدعو-لتمديد-الهدنة-في-السودان-1077503861.html

بيان أمريكي سعودي مشترك يدعو لتمديد الهدنة في السودان

بيان أمريكي سعودي مشترك يدعو لتمديد الهدنة في السودان

دعا بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T09:13+0000

2023-05-28T09:13+0000

2023-05-28T09:13+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الولايات المتحدة والسعودية بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار القصير الأمد والترتيبات الإنسانية، يدعوان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش، للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار، الذي سينتهي غدا الموافق 29 مايو/ أيار 2023، الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.وأضاف البيان المشترك أن "التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني، وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار القصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".في سياق متصل، صرّح وزير الصحة السوداني، هيثم محمد، في مؤتمر صحفي عُقد في بورتسودان، أمس السبت، بأن ثلاث ولايات في السودان، وهي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور، تعاني من أزمة في الخدمات الصحية نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأوضح الوزير أن 30 مستشفى في ولاية الخرطوم تجد صعوبة في تقديم الخدمات الصحية بسبب وجود قوات الدعم السريع في داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية.وكشف هيثم محمد أن المخزون الدوائي المخصص لعلاج أمراض الكلى والدم يكفي لمدة شهرين تقريبًا، وهناك توقعات بحدوث نقص في أدوية الأمراض المزمنة في البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الأزمة.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230527/قوات-الدعم-السريع-تعلن-الالتزام-الكامل-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-قصير-الأمد-في-السودان-1077497058.html

https://sputnikarabic.ae/20230527/مجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-لا-حلا-عسكريا-لأزمة-السودان-ويجب-وقف-القتال-فورا-دون-شروط-1077475144.html

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