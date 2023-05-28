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https://sputnikarabic.ae/20230528/بيان-سعودي-أمريكي-طرفا-النزاع-في-السودان-انتهكا-الهدنة-ما-أعاق-إيصال-المساعدات-الإنسانية--1077524319.html
بيان سعودي أمريكي: طرفا النزاع في السودان انتهكا الهدنة ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية
بيان سعودي أمريكي: طرفا النزاع في السودان انتهكا الهدنة ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية
اتهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "طرفي النزاع في السودان بعدم الالتزام بالهدنة قصيرة المدى، ما أعاق إيصال... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T19:09+0000
2023-05-28T19:09+0000
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وقالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، إنه "بعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد بين أطراف النزاع في السودان، تم رصد انتهاكات من قبل الطرفين، أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات".وذكر البيان، أنه "تم انتهاك الحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو المسيرات، حيث رصدت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية تحلق يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى وقوع غارة جوية في 27 مايو/أيار في الخرطوم أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضرارا بمطبعة العملة السودانية.ونوه البيان، باستمرار التعدي على المناطق المدنية من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، لافتا إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت عدة هجمات في منطقة سك العملة.وشدد البيان، في الختام، على أنه "بالرغم من تأكيد طرفي الصراع لواشنطن والرياض التزامهما بتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني، إلا أنهما خرقا الهدنة وأعاقا تلك الجهود".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بيان سعودي أمريكي: طرفا النزاع في السودان انتهكا الهدنة ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية

19:09 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Marwan Aliدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
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اتهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "طرفي النزاع في السودان بعدم الالتزام بالهدنة قصيرة المدى، ما أعاق إيصال المساعدات الإنسانية في المنطقة".
وقالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، إنه "بعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد بين أطراف النزاع في السودان، تم رصد انتهاكات من قبل الطرفين، أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات".
وذكر البيان، أنه "تم انتهاك الحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو المسيرات، حيث رصدت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية تحلق يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى وقوع غارة جوية في 27 مايو/أيار في الخرطوم أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضرارا بمطبعة العملة السودانية.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات "الدعم السريع"
13:34 GMT
ونوه البيان، باستمرار التعدي على المناطق المدنية من قبل قوات الدعم السريع، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة، لافتا إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت عدة هجمات في منطقة سك العملة.
وشدد البيان، في الختام، على أنه "بالرغم من تأكيد طرفي الصراع لواشنطن والرياض التزامهما بتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني، إلا أنهما خرقا الهدنة وأعاقا تلك الجهود".
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الدعم السريع يعلن الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان
أمس, 21:55 GMT
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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