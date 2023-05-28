https://sputnikarabic.ae/20230528/تحشيدات-عسكرية-في-محيط-العاصمة-طرابلس-وشهود-عيان-يؤكدون-توترات-غير-مسبوقة-1077508627.html
تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة طرابلس... وشهود عيان يؤكدون: توترات غير مسبوقة
تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة طرابلس... وشهود عيان يؤكدون: توترات غير مسبوقة
أكدت مصادر ميدانية في العاصمة الليبية طرابلس، انطلاق عدد من الطائرات المسيرة، ظهر اليوم الأحد، في اتجاه مدينة الزاوية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T11:36+0000
2023-05-28T11:36+0000
2023-05-28T11:56+0000
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وفق شهود العيان في المدينة، فإن ضواحي طرابلس تشهد تحشيدا غير مسبوق، وحالة توتر في عدد من الاتجاهات.وأفادت المصادر بأن قوات عسكرية في طريق المطار (قصر بن غشير) تتواجد بكثافة غير مسبوقة هناك، وفي منطقة صلاح الدين والخلة، فضلا عن تحشيدات لكتيبة "رحبة الدروع" في مدينة تاجوراء.وأوضحت المصادر أن طريق طرابلس الزاوية، يشهد تمركزا لقوات أمنية وعسكرية في أكثر من نقطة، يجرى خلالها عملية تفتيش للسيارات والمارة، وهي عمليات غير معتادة، وفق المصادر التي أضافت أن تحشيدات أخرى أجرتها قوات أسامة جويلي، في منطقة "بير الغنم"، وكذلك اللواء الرابع، وكتيبة ثوار طرابلس.وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "سبوتنيك"، تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة، للتأكيد أو النفي، دون رد منه على الوكالة، حتى نشر هذه التفاصيل.وبالأمس، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه سياسيا".وقال المشري، في بيان له، إنه "يرفض توظيف الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيًا، بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة"، معتبرا أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسيًا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا المجلس الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".
https://sputnikarabic.ae/20230527/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يلتقي-بحفتر-ويستعرضا-التطورات-الأمنية-في-البلاد-1077489828.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, العالم العربي, الأخبار, حصري
تحشيدات عسكرية في محيط العاصمة طرابلس... وشهود عيان يؤكدون: توترات غير مسبوقة
11:36 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
حصري
أكدت مصادر ميدانية في العاصمة الليبية طرابلس، انطلاق عدد من الطائرات المسيرة، ظهر اليوم الأحد، في اتجاه مدينة الزاوية.
وفق شهود العيان في المدينة، فإن ضواحي طرابلس تشهد تحشيدا غير مسبوق، وحالة توتر في عدد من الاتجاهات.
وأفادت المصادر بأن قوات عسكرية في طريق المطار (قصر بن غشير) تتواجد بكثافة غير مسبوقة هناك، وفي منطقة صلاح الدين والخلة، فضلا عن تحشيدات لكتيبة "رحبة الدروع" في مدينة تاجوراء.
وأوضحت المصادر أن طريق طرابلس الزاوية، يشهد تمركزا لقوات أمنية وعسكرية
في أكثر من نقطة، يجرى خلالها عملية تفتيش للسيارات والمارة، وهي عمليات غير معتادة، وفق المصادر التي أضافت أن تحشيدات أخرى أجرتها قوات أسامة جويلي، في منطقة "بير الغنم"، وكذلك اللواء الرابع، وكتيبة ثوار طرابلس.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "سبوتنيك
"، تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة، للتأكيد أو النفي، دون رد منه على الوكالة، حتى نشر هذه التفاصيل.
وبالأمس، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
، باستخدام الطيران المسير لتصفية حسابات ضد أطراف مختلفة معه سياسيا".
وقال المشري، في بيان له، إنه "يرفض توظيف الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيًا، بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة"، معتبرا أن "الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير
سياسيًا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة".
ورأى المشري أن "تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة"، مطالبا المجلس الرئاسي بـ"سحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع".