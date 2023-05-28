https://sputnikarabic.ae/20230528/عقيد-أمريكي-سيخسر-جيش-أمريكا-كامل-مخزونه-من-الصواريخ-والمعدات-العسكرية-في-أوكرانيا-1077523529.html
عقيد أمريكي: سيخسر جيش أمريكا كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
عقيد أمريكي: سيخسر جيش أمريكا كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، أنه لم يتبق من الأسلحة للولايات المتحدة سوى ما يكفي لمدة أسبوع من القتال العنيف بسبب الصراع مع... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T19:05+0000
2023-05-28T19:05+0000
2023-05-28T19:05+0000
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وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": "إمداداتنا العسكرية تنفد. سألني أحدهم، إذا كانت لدينا حرب كبيرة، فهل يمكننا التعامل معها؟" فأجبت "حسنا، إذا استمرت لمدة أسبوع فقط، فعندئذ نعم".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الدفاع-البيلاروسية-وصول-مجموعة-أخرى-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-إس--400-من-روسيا-1077522865.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
عقيد أمريكي: سيخسر جيش أمريكا كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
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أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكجريجور، أنه لم يتبق من الأسلحة للولايات المتحدة سوى ما يكفي لمدة أسبوع من القتال العنيف بسبب الصراع مع روسيا في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور في قناته على "يوتيوب": "إمداداتنا العسكرية تنفد. سألني أحدهم، إذا كانت لدينا حرب كبيرة، فهل يمكننا التعامل معها؟" فأجبت "حسنا، إذا استمرت لمدة أسبوع فقط، فعندئذ نعم".
وأضاف: "بعد سبعة أيام من الأعمال العدائية الخطيرة، سيخسر الجيش الأمريكي كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية. أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة في وضع سيء للغاية، لكن الأمريكيين لم يفهموا هذا بعد".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.