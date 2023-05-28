https://sputnikarabic.ae/20230528/مقتل-3-وإصابة-3-آخرين-من-قوات-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-في-مواجهات-مع-أنصار-الله-1077502470.html

مقتل 3 وإصابة آخرين من قوات "الانتقالي" إثر مواجهات مع "أنصار الله" في اليمن

مقتل 3 وإصابة آخرين من قوات "الانتقالي" إثر مواجهات مع "أنصار الله" في اليمن

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مقتل 3 وإصابة 3 آخرين من قواته، جراء مواجهات مع جماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة لحج جنوبي اليمن. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T08:20+0000

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ووفق ما نشرته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب"، فقد أكدت "مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين من اللواء الرابع دعم وإسناد خلال المعارك".وقال البيان: "الحوثيون حاولوا التسلل من منطقة الحبج في محافظة البيضاء باتجاه منطقة قشعة عبيد الحدودية، والتي تتمركز فيها وحدات من القوات الجنوبية، بالتزامن مع شن الحوثيين قصف عنيف على عدد من مواقع قواتنا الجنوبية في جبهة يافع".يشار إلى أن التوترات بين مقاتلي الجماعة وقوات المجلس الانتقالي، كانت قد بدأت في التصاعد منذ سيطرة "أنصار الله" على مديرية الزاهِر غرب محافظة البيضاء وسط اليمن، في تموز/ يوليو العام الماضي، حيث تشهد الجبهة الواقعة بين المحافظتين اشتباكات بين الحين والآخر غالبًا ما توقع ضحايا.وفي 17 أيار/ مايو الجاري، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ"الهش"، مؤكدًا أن التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، تؤكد على الحاجة إلى وقفٍ رسميٍ لإطلاق النار.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.طالع أيضا: "أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بإفشال عمليات تبادل أسرى متفق عليها

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https://sputnikarabic.ae/20230521/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالاستعداد-لاجتياح-المحافظات-الجنوبية-1077292889.html

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الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم الآن