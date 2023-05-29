https://sputnikarabic.ae/20230529/اشتباكات-بين-المتظاهرين-وقوات-الأمن-في-شمال-كوسوفو-1077554237.html
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال كوسوفو
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال كوسوفو
أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T15:43+0000
2023-05-29T15:43+0000
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وحاء في المنشور: "أصيب ما لا يقل عن اثنين من الصرب، أحدهما شاب، أصيب بجروح خطيرة من الأسلحة النارية بعد أن استخدم مقاتلو قوة كوسوفو قنابل الصوت وفتح ضباط شرطة كوسوفو النار. وتم نقل الجرحى إلى مركز كوسوفسكا ميتروفيتشا السريري". ووزع جنود من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل تفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.في نهاية نيسان/أبريل، أجريت انتخابات محلية في أربع بلديات في شمال كوسوفو وميتوهيا قاطعها الصرب المحليون.على الرغم من حقيقة أن نسبة الإقبال لم تصل حتى إلى 4%، فاز المرشحون الألبان في شمال ميتروفيتشا، وزفيكان، وزوبين بوتوك، وليبوسافيت، ذات الأغلبية الصربية. حاولت بريشتينا في الأسبوع الماضي تنصيب رؤساء بلديات جدد، مما أثار جولة أخرى من التوتر.في 26 مايو/أيار، احتلت الشرطة الألبانية في كوسوفو بالقوة مباني البلدية في ليبوسافيتش وزوبين بوتوك وزفيكان. وحاول الصرب منع قوات الأمن والمسؤولين من الدخول، واندلعت اشتباكات أصيب فيها عشرة أشخاص جراء أعمال الشرطة.في نفس اليو ، أحضر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الجيش الصربي إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وطالب الناتو بوقف العنف ضد الصرب في كوسوفو وميتوهيا على وجه السرعة. وبحسب وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش، وصلت التوترات إلى ذروتها ويمكن أن تتصاعد إلى نزاع مسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-بخصوص-الوضع-حول-كوسوفو-انفجار-كبير-ينضج-في-وسط-أوروبا-1077545713.html
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كوسوفو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوسوفو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال كوسوفو
15:43 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 16:09 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.
وحاء في المنشور: "أصيب ما لا يقل عن اثنين من الصرب، أحدهما شاب، أصيب بجروح خطيرة من الأسلحة النارية بعد أن استخدم مقاتلو قوة كوسوفو قنابل الصوت وفتح ضباط شرطة كوسوفو النار. وتم نقل الجرحى إلى مركز كوسوفسكا ميتروفيتشا السريري".
وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح اليوم الاثنين، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.
ووزع جنود من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل تفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.
وبدأت أعمال الشغب في المساء، وسحب مقاتلو القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ممثلي حزب "القائمة الصربية"، الذين كانوا يقفون مع المواطنين، وقامت قوات الأمن برش الغاز المسيل للدموع وإلقاء نحو30 قنبلة صوتية.
في نهاية نيسان/أبريل، أجريت انتخابات محلية في أربع بلديات في شمال كوسوفو وميتوهيا قاطعها الصرب المحليون.
على الرغم من حقيقة أن نسبة الإقبال لم تصل حتى إلى 4%، فاز المرشحون الألبان في شمال ميتروفيتشا، وزفيكان، وزوبين بوتوك، وليبوسافيت، ذات الأغلبية الصربية.
حاولت بريشتينا في الأسبوع الماضي تنصيب رؤساء بلديات جدد، مما أثار جولة أخرى من التوتر.
في 26 مايو/أيار، احتلت الشرطة الألبانية في كوسوفو بالقوة مباني البلدية في ليبوسافيتش وزوبين بوتوك وزفيكان. وحاول الصرب منع قوات الأمن والمسؤولين من الدخول، واندلعت اشتباكات أصيب فيها عشرة أشخاص جراء أعمال الشرطة.
في نفس اليو ، أحضر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الجيش الصربي إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وطالب الناتو بوقف العنف ضد الصرب في كوسوفو وميتوهيا على وجه السرعة.
وبحسب وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش، وصلت التوترات إلى ذروتها ويمكن أن تتصاعد إلى نزاع مسلح.