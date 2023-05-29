https://sputnikarabic.ae/20230529/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يهنئ-أردوغان-بإعادة-انتخابه-1077529013.html
الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه
الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T01:17+0000
2023-05-29T01:17+0000
2023-05-29T01:17+0000
العالم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.كما هنأ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أردوغان على إعادة انتخابه.في غضون ذلك، قال أردوغان مساء الأحد، متحدثا خارج المقر الرئاسي في منطقة بيستيب بأنقرة، إن جميع "الألعاب القذرة" فيما يتعلق بتركيا قد باءت بالفشل.وقال أردوغان لمؤيديه، "ألم تخصص المجلات الألمانية والفرنسية والبريطانية أغلفة لتدمير أردوغان؟ لقد خسروا أيضا. لقد رأيتم نوع التحالفات التي تشكلت ضدنا منذ عدة أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20230528/النتائج-الأولية-للجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-2023-عاجل-1077425398.html
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العالم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
العالم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا.
وفاز الرئيس التركي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار
أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وقال دوجاريك في بيان يوم الأحد، إن "الأمين العام يهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا
. ويتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون بين تركيا والأمم المتحدة".
كما هنأ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أردوغان على إعادة انتخابه.
في غضون ذلك، قال أردوغان مساء الأحد، متحدثا خارج المقر الرئاسي في منطقة بيستيب بأنقرة، إن جميع "الألعاب القذرة" فيما يتعلق بتركيا قد باءت بالفشل.
وقال أردوغان لمؤيديه، "ألم تخصص المجلات الألمانية والفرنسية والبريطانية أغلفة لتدمير أردوغان؟ لقد خسروا أيضا. لقد رأيتم نوع التحالفات التي تشكلت ضدنا منذ عدة أشهر".