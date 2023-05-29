عربي
https://sputnikarabic.ae/20230529/السفير-الفلسطيني-لدى-مصر-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ملفات-زيارة-وفد-بلاده-للقاهرة-وعلاقتها-بقمة-جدة-1077542304.html
السفير الفلسطيني لدى مصر يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات زيارة وفد بلاده للقاهرة وعلاقتها بقمة جدة
السفير الفلسطيني لدى مصر يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات زيارة وفد بلاده للقاهرة وعلاقتها بقمة جدة
قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن زيارة وفد فلسطين برئاسة رئيس الوزراء، محمد إشتية، وعدد من الوزراء والمسؤولين تأتي في وقت مهم وحساس بغرض تعزيز... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:36+0000
2023-05-29T09:36+0000
حصري
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:275:5617:3434_1920x0_80_0_0_3e80512af644f3f47588dd9029d40084.jpg
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء ومستشارين في كافة المجالات التخصصية، والزيارة تأتي في إطار اللجنة الفلسطينية المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني والمصري، حيث تعقد اجتماعاتها للمرة الثانية، بعد الاجتماع الأول في العام 2019، مؤكدًا أن فلسطين تعلق آمالا كبيرة على هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع القاهرة في كافة المجالات.وكشف السفير الفلسطيني أن كل الملفات مطروحة على طاولة البحث، وأن 15 بروتوكول تعاون مطروحين للدراسة والتوقيع على هامش الزيارة، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والنقل البري والمواصلات، والصحة والتعليم العالي.وفيما يتعلق بربط الزيارة مع مخرجات قمة جدة، أكد اللوح أن "هناك بروتوكول تشاور سياسي بين البلدين، لبحث التطورات الحاصلة في فلسطين، وما تقوم به إسرائيل والمستوطنون والعصابات المسلحة من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ما يستوجب التوقف عنده وتبادل الرأي والتشاور"، مؤكدًا أن الزيارة ستناقش وقع قرارات قمة جدة موضع التنفيذ، وكذلك تفعيل اللجان الوزارية التي تم تشكيلها على مستوى عربي ودولي.ولفت الوزير إلى أهمية الزيارة للتأكيد وتفعيل دور المحور الثلاثي الفلسطيني والمصري والأردني، والذي ساهم كثيرا في دفع الأوضاع تجاه التهدئة ولجم السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذلك فتح آفاق دولية أمام العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأحد، أن رئيسها محمد إشتية سيتوجه إلى القاهرة الاثنين، على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقال بيان صادر عن الحكومة، إن الوفد يضم إلى جانب إشتية وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والاقتصاد الوطني والصحة والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والأوقاف وسلطة الطاقة.ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التي تعتبر الثانية لحكومة إشتية للقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان.وأشار البيان إلى أن الوفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.وسبق أن قام إشتية بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على رأس وفد وزاري التقى خلالها بنظيره المصري مصطفى مدبولي، ووصفها حينها بالناجحة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مبادرة-مصرية-من-٣-خطوات-لتهدئة-الأوضاع-في-فلسطين-ما-إمكانية-تحقيقها-من-قبل-إسرائيل؟-1076331471.html
https://sputnikarabic.ae/20230117/مصر-وفلسطين-والأردن-تؤكد-ضرورة-إيجاد-أفق-سياسي-لاستئناف-مفاوضات-السلام-وفق-حل-الدولتين-1072391956.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_336:0:5279:3707_1920x0_80_0_0_28ea2673b92df820fcba11941ee47f2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

السفير الفلسطيني لدى مصر يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات زيارة وفد بلاده للقاهرة وعلاقتها بقمة جدة

09:36 GMT 29.05.2023
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن زيارة وفد فلسطين برئاسة رئيس الوزراء، محمد إشتية، وعدد من الوزراء والمسؤولين تأتي في وقت مهم وحساس بغرض تعزيز وتوطيد العلاقات والتنسيق المشترك مع مصر في كافة المجالات، إذ تتعدد ميادين ومجالات وأهداف الزيارة ولا تقف عند الشق السياسي فقط.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء ومستشارين في كافة المجالات التخصصية، والزيارة تأتي في إطار اللجنة الفلسطينية المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني والمصري، حيث تعقد اجتماعاتها للمرة الثانية، بعد الاجتماع الأول في العام 2019، مؤكدًا أن فلسطين تعلق آمالا كبيرة على هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع القاهرة في كافة المجالات.
وكشف السفير الفلسطيني أن كل الملفات مطروحة على طاولة البحث، وأن 15 بروتوكول تعاون مطروحين للدراسة والتوقيع على هامش الزيارة، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والنقل البري والمواصلات، والصحة والتعليم العالي.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مبادرة مصرية من 3 خطوات لتهدئة الأوضاع في فلسطين... ما إمكانية تحقيقها من قبل إسرائيل؟
26 أبريل, 16:35 GMT
وفيما يتعلق بربط الزيارة مع مخرجات قمة جدة، أكد اللوح أن "هناك بروتوكول تشاور سياسي بين البلدين، لبحث التطورات الحاصلة في فلسطين، وما تقوم به إسرائيل والمستوطنون والعصابات المسلحة من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ما يستوجب التوقف عنده وتبادل الرأي والتشاور"، مؤكدًا أن الزيارة ستناقش وقع قرارات قمة جدة موضع التنفيذ، وكذلك تفعيل اللجان الوزارية التي تم تشكيلها على مستوى عربي ودولي.
ولفت الوزير إلى أهمية الزيارة للتأكيد وتفعيل دور المحور الثلاثي الفلسطيني والمصري والأردني، والذي ساهم كثيرا في دفع الأوضاع تجاه التهدئة ولجم السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذلك فتح آفاق دولية أمام العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأحد، أن رئيسها محمد إشتية سيتوجه إلى القاهرة الاثنين، على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة، 21 نيسان/ أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
مصر وفلسطين والأردن تؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسي لاستئناف مفاوضات السلام وفق حل الدولتين
17 يناير, 14:45 GMT
وقال بيان صادر عن الحكومة، إن الوفد يضم إلى جانب إشتية وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والاقتصاد الوطني والصحة والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والأوقاف وسلطة الطاقة.
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التي تعتبر الثانية لحكومة إشتية للقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الوفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.
وسبق أن قام إشتية بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على رأس وفد وزاري التقى خلالها بنظيره المصري مصطفى مدبولي، ووصفها حينها بالناجحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала