https://sputnikarabic.ae/20230529/السفير-الفلسطيني-لدى-مصر-يكشف-لـسبوتنيك-أهم-ملفات-زيارة-وفد-بلاده-للقاهرة-وعلاقتها-بقمة-جدة-1077542304.html

السفير الفلسطيني لدى مصر يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات زيارة وفد بلاده للقاهرة وعلاقتها بقمة جدة

السفير الفلسطيني لدى مصر يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ملفات زيارة وفد بلاده للقاهرة وعلاقتها بقمة جدة

قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن زيارة وفد فلسطين برئاسة رئيس الوزراء، محمد إشتية، وعدد من الوزراء والمسؤولين تأتي في وقت مهم وحساس بغرض تعزيز... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T09:36+0000

2023-05-29T09:36+0000

2023-05-29T09:36+0000

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وأوضح في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء ومستشارين في كافة المجالات التخصصية، والزيارة تأتي في إطار اللجنة الفلسطينية المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني والمصري، حيث تعقد اجتماعاتها للمرة الثانية، بعد الاجتماع الأول في العام 2019، مؤكدًا أن فلسطين تعلق آمالا كبيرة على هذه الزيارة لتعزيز التعاون مع القاهرة في كافة المجالات.وكشف السفير الفلسطيني أن كل الملفات مطروحة على طاولة البحث، وأن 15 بروتوكول تعاون مطروحين للدراسة والتوقيع على هامش الزيارة، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والنقل البري والمواصلات، والصحة والتعليم العالي.وفيما يتعلق بربط الزيارة مع مخرجات قمة جدة، أكد اللوح أن "هناك بروتوكول تشاور سياسي بين البلدين، لبحث التطورات الحاصلة في فلسطين، وما تقوم به إسرائيل والمستوطنون والعصابات المسلحة من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ما يستوجب التوقف عنده وتبادل الرأي والتشاور"، مؤكدًا أن الزيارة ستناقش وقع قرارات قمة جدة موضع التنفيذ، وكذلك تفعيل اللجان الوزارية التي تم تشكيلها على مستوى عربي ودولي.ولفت الوزير إلى أهمية الزيارة للتأكيد وتفعيل دور المحور الثلاثي الفلسطيني والمصري والأردني، والذي ساهم كثيرا في دفع الأوضاع تجاه التهدئة ولجم السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذلك فتح آفاق دولية أمام العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأحد، أن رئيسها محمد إشتية سيتوجه إلى القاهرة الاثنين، على رأس وفد وزاري في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقال بيان صادر عن الحكومة، إن الوفد يضم إلى جانب إشتية وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والاقتصاد الوطني والصحة والمواصلات والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والأوقاف وسلطة الطاقة.ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التي تعتبر الثانية لحكومة إشتية للقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب البيان.وأشار البيان إلى أن الوفد يضم عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.وسبق أن قام إشتية بزيارة إلى القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على رأس وفد وزاري التقى خلالها بنظيره المصري مصطفى مدبولي، ووصفها حينها بالناجحة.

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