https://sputnikarabic.ae/20230529/تسعة-قتلى-و28-جريحا-في-عمليات-إطلاق-نار-شيكاغو-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-1077529920.html
9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع
9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع
وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T04:27+0000
2023-05-29T04:27+0000
2023-05-29T05:08+0000
الشرطة الأمريكية
مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية
شيكاغو
العالم
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وقتل تسعة وأصيب 28 آخرون، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وأخرى في الـ16 من عمرها، حسبما قالت الشرطة.وجميع القتلى فوق سن 20 عاما ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 69 عاما.وقع إطلاق النار الأول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وأسفر عن إصابة ضحية يبلغ من العمر 17 عاما. بينما وقع إطلاق النار الأخير في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وإصابة امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تقرير-أكثر-من-1000-حادثة-إطلاق-نار-في-المدارس-الأمريكية-خلال-5-سنوات-1077263250.html
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الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكاغو, العالم
الشرطة الأمريكية, مقتل أشخاص, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكاغو, العالم
9 قتلى و28 جريحا في عمليات إطلاق نار بشيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع
04:27 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية.
وقتل تسعة وأصيب 28 آخرون، ومن بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 14 عاما
وأخرى في الـ16 من عمرها، حسبما قالت الشرطة.
وقع إطلاق النار الأول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وأسفر عن إصابة ضحية يبلغ من العمر 17 عاما. بينما وقع إطلاق النار الأخير في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وإصابة امرأة تبلغ من العمر 30 عاما.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.