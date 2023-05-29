https://sputnikarabic.ae/20230529/حزب-الله-يؤكد-ضرورة-انتخاب-رئيس-للبنان-بعيدا-عن-لعبة-المصالح-الضيقة-1077560793.html

"حزب الله" يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للبنان بعيدا عن "لعبة المصالح الضيقة"

"حزب الله" يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للبنان بعيدا عن "لعبة المصالح الضيقة"

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، على "ضرورة انتخاب رئيس للبنان بعيداً عن لعبة المصالح الضيقة". 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T18:26+0000

2023-05-29T18:26+0000

2023-05-29T18:26+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104112/42/1041124277_0:10:4931:2784_1920x0_80_0_0_62cdff8da6a802554a505f75df5b62ba.jpg

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر"، إن "معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية"، لافتا إلى أن "ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية انطلق منذ البداية من عدد وازن وهو إلى زيادة".وأشار قاسم إلى أن "المتعارضين على البرامج والسياسات يحاولون الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها 16 مرشحا"، قائلا: "حرّروا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيقة، وتعالوا ننتخب رئيسا حرا ينقذ البلد ولا يكون أسير من انتخبه".وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أكد عدم القبول بأي "فيتو" يُفرض من الخارج على المرشحين لانتخابات الرئاسة في لبنان.وقال نصر الله في كلمة له نقلتها قناة "إن.بي.إن" اللبنانية، خلال إحدى الفعاليات التي ينظمها الحزب: "لا نقبل أن يفرض "فيتو" من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين وفقط نقبل المساعدة".ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230307/حزب-الله-اللبناني-يعلن-دعم-سليمان-فرنجية-للترشح-في-الانتخابات-الرئاسية-1074415507.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي