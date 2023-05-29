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سيئول تحذر بيونغ يانغ من عواقب إطلاق قمر اصطناعي
سيئول تحذر بيونغ يانغ من عواقب إطلاق قمر اصطناعي
أصدرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بيانا حذرت فيه بشدة من مخططات كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي معتبرة ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي،... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:04+0000
2023-05-29T08:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان خارجية كوريا الجنوبية أن "إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهو عمل غير قانوني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".وأضاف البيان أن حكومة كوريا الجنوبية توجه "تحذيرا شديدا، بشأن إعلان كوريا الشمالية عن استفزاز وشيك يهدد السلام في المنطقة، وتحث بيونغ يانغ على التخلي فورا عن خطتها غير القانونية في إطلاق القمر اصطناعي".وهددت الخارجية الكورية الجنوبية بأنه "في حال نفذت كوريا الشمالية الإطلاق، سيتعين عليها أن تدفع الثمن وتتحمل العواقب التي ستتبع ذلك".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و11 حزيران/ يونيو المقبل.ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا".بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الأخبار

سيئول تحذر بيونغ يانغ من عواقب إطلاق قمر اصطناعي

08:04 GMT 29.05.2023
© AP Photo / KCNAكوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / KCNA
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أصدرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بيانا حذرت فيه بشدة من مخططات كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي معتبرة ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مهددة بيونغ يانغ بـ"عواقب" في حال نفذت ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان خارجية كوريا الجنوبية أن "إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهو عمل غير قانوني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".
وأضاف البيان أن حكومة كوريا الجنوبية توجه "تحذيرا شديدا، بشأن إعلان كوريا الشمالية عن استفزاز وشيك يهدد السلام في المنطقة، وتحث بيونغ يانغ على التخلي فورا عن خطتها غير القانونية في إطلاق القمر اصطناعي".
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وهددت الخارجية الكورية الجنوبية بأنه "في حال نفذت كوريا الشمالية الإطلاق، سيتعين عليها أن تدفع الثمن وتتحمل العواقب التي ستتبع ذلك".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و11 حزيران/ يونيو المقبل.
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26 مايو, 10:04 GMT
ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا".
بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
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