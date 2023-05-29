https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يصل-إلى-كينيا-في-زيارة-عمل-1077529254.html

لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل

لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث من المقرر أن يجتمع مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل... 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T02:01+0000

2023-05-29T02:01+0000

2023-05-29T02:01+0000

روسيا

سيرغي لافروف

كينيا

أخبار كينيا

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كانت آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي كينيا قبل 13 عامًا، وتحديدًا في عام 2010.زيارة لافروف الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الأفريقية خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.في يوليو/تموز 2022، زار لافروف مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. بعدها بستة أشهر وتحديدًا في يناير/كانون الثاني الماضي، ذهب الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير/شباط زار مالي وموريتانيا والسودان.

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روسيا, سيرغي لافروف, كينيا, أخبار كينيا