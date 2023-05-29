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https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-يصل-إلى-كينيا-في-زيارة-عمل-1077529254.html
لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل
لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث من المقرر أن يجتمع مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T02:01+0000
2023-05-29T02:01+0000
روسيا
سيرغي لافروف
كينيا
أخبار كينيا
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كانت آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي كينيا قبل 13 عامًا، وتحديدًا في عام 2010.زيارة لافروف الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الأفريقية خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.في يوليو/تموز 2022، زار لافروف مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. بعدها بستة أشهر وتحديدًا في يناير/كانون الثاني الماضي، ذهب الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير/شباط زار مالي وموريتانيا والسودان.
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روسيا, سيرغي لافروف, كينيا, أخبار كينيا
روسيا, سيرغي لافروف, كينيا, أخبار كينيا

لافروف يصل إلى كينيا في زيارة عمل

02:01 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث من المقرر أن يجتمع مع قيادة البلاد، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.
كانت آخر مرة زار فيها وزير الخارجية الروسي كينيا قبل 13 عامًا، وتحديدًا في عام 2010.
زيارة لافروف الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الأفريقية خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
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في يوليو/تموز 2022، زار لافروف مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. بعدها بستة أشهر وتحديدًا في يناير/كانون الثاني الماضي، ذهب الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير/شباط زار مالي وموريتانيا والسودان.
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