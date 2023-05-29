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https://sputnikarabic.ae/20230529/مباحثات-بين-بانغي-وموسكو-لبناء-قاعدة-عسكرية-روسية-في-أفريقيا-الوسطى--1077556385.html
مباحثات بين بانغي وموسكو لبناء قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا الوسطى
مباحثات بين بانغي وموسكو لبناء قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا الوسطى
أكد وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، أن المفاوضات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في بلاده لا تزال جارية، ولم يتم... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T17:12+0000
2023-05-29T17:12+0000
روسيا
دول إفريقية
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وقال بيرو: "لقد أجرينا محادثات حول هذا الموضوع، وعملية التفاوض مستمرة".وفي وقت سابق، قال سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو-بوناغازا، إن جمهورية أفريقيا الوسطى مهتمة بوضع قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.استضافت موسكو يومي 19-20 آذار/مارس الماضي، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" الذي حضره ممثلو الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية الروسية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً.ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-الظلم-التاريخي-والاقتصادي-يعيق-تقدم-أفريقيا-حاليا-1077436868.html
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روسيا, دول إفريقية
روسيا, دول إفريقية

مباحثات بين بانغي وموسكو لبناء قاعدة عسكرية روسية في أفريقيا الوسطى

17:12 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsy
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أكد وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، أن المفاوضات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في بلاده لا تزال جارية، ولم يتم تحديد موعد افتتاح القاعدة بعد.
وقال بيرو: "لقد أجرينا محادثات حول هذا الموضوع، وعملية التفاوض مستمرة".

وأشار بيرو إلى أنه بسبب استمرار المشاكل الأمنية "أبدى الجانب الروسي استعداده لدعم جيش جمهورية أفريقيا الوسطى في حل المشاكل الأمنية".

وفي وقت سابق، قال سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو-بوناغازا، إن جمهورية أفريقيا الوسطى مهتمة بوضع قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
الأمين العام للأمم المتحدة: الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدم أفريقيا حاليا
25 مايو, 23:38 GMT
استضافت موسكو يومي 19-20 آذار/مارس الماضي، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" الذي حضره ممثلو الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الأفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية الروسية، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفداً برلمانياً أفريقياً.
ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في تموز/يوليو 2023 في مدينة سان بطرسبورغ.
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