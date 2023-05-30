https://sputnikarabic.ae/20230530/الناتو-ستواصل-وحدة-القوة-الأمنية-الدولية-في-كوسوفو-أداء-مهامها-1077589249.html

"الناتو": ستواصل وحدة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو أداء مهامها

"الناتو": ستواصل وحدة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو أداء مهامها

أعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، أن وحدة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ستواصل تنفيذ مهامها في كوسوفو، داعيًا إلى وقف فوري للتصعيد. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T15:26+0000

2023-05-30T15:26+0000

2023-05-30T15:26+0000

العالم

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وقال في بيان مشترك مع رئيس الجبل الأسود في بروكسل: "من الضروري وقف العنف على الفور. يجب على الجانبين بدء حوار، وستواصل قوة كوسوفو العمل بنزاهة للوفاء بواجباتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي للحفاظ على بيئة يسودها الهدوء والأمن".وفي الوقت نفسه، كما في السنوات السابقة تمت دعوة الجيش الصربي من قبل المنظمين للمشاركة، لكن بلغراد لم تقبل الدعوة، "لأن مشاركة قوات الأمن الكوسوفية الألبانية في المناورات تنتهك أيضا بشكل صارخ قرار مجلس الأمن الدولي 1244".ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).

https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-في-صربيا-قوات-الناتو-تنحاز-إلى-بريشتينا-خلال-التصعيد-في-كوسوفو-1077587699.html

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