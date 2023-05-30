https://sputnikarabic.ae/20230530/خبير-روسيا-تناقش-مع-الجزائر-إمكانية-ربطها-بالنظير-الروسي-لـسويفت-1077579179.html

خبير: روسيا تناقش مع الجزائر إمكانية ربطها بالنظير الروسي لـ"سويفت"

خبير: روسيا تناقش مع الجزائر إمكانية ربطها بالنظير الروسي لـ"سويفت"

قال دميتري شاتونوف، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي، إن اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تبحث آلية لتحويل الأموال بين بنكي البلدين وإمكانية الربط... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T10:00+0000

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2023-05-30T10:00+0000

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وأضاف شاتونوف ردا على سؤال بشأن ربط الجزائر بالنظام الروسي للمراسلات المالية: "هناك بحث عن الاتجاهات. كل شيء يبدأ من الصفر، يتم العمل من جانبنا، ومن جانبهم".وأفاد: "في الوقت الحالي، الجزائر مهتمة جدا بالتعاون ومستعدة جدا للمفاوضات. ومن الممكن أن تكون هناك نتائج ملموسة خلال عام".وقال شاتونوف لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، الصادرات الرئيسية المتجهة إلى الجزائر هي الأسمدة الروسية. وبناء على ذلك، فإن آلية التفاعل بين البنوك، أي التحويلات المالية، لم يتم وضعها بالكامل. الآن يتم حل هذه القضايا من قبل لجنة حكومية دولية".وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، يجري العمل التحضيري".وفي وقت سابق، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو وطهران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 في المئة من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.ويشهد العالم حاليا توجها متزايدا نحو نزع الدولرة، بعدما أساءت واشنطن استخدام "هيمنتها على الدولار"، من أجل فرض عقوبات من منطلق المصلحة الذاتية.وقال مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني إنه أصبح من الممكن حاليا تبادل المراسلات المالية بين البنوك الروسية والإيرانية دون الحاجة إلى نظام سويفت العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20230524/البنك-المركزي-الإيراني-يمكن-تبادل-الرسائل-المالية-مع-البنوك-الروسية-بعيدا-عن-نظام-سويفت-1077377468.html

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