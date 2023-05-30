https://sputnikarabic.ae/20230530/صفارات-الإنذار-تدوي-في-سيول-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-في-اتجاه-الجنوب-1077597663.html

صفارات الإنذار تدوي في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب

صفارات الإنذار تدوي في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب

أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T21:57+0000

2023-05-30T21:57+0000

2023-05-30T22:21+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

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وذكر مراسل "سبوتنك" أن الإنذار انطلق أيضًا في مكبرات الصوت في جميع أنحاء العاصمة الكورية الجنوبية سيول.وجاء في رسالة الطوارئ، المرسلة إلى هواتف مواطني سيول:"اليوم، الساعة 6:32 صباحًا [بالتوقيت المحلي، 21:32 بتوقيت غرينتش]، تم إصدار تحذير من الغارة الجوية في سيول. يُطلب من المواطنين الاستعداد للإخلاء والاستعداد لإجلاء الأطفال وكبار السن والضعفاء أولاً".فيما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مدينة سيول أرسلت تنبيهًا إلى السكان للاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.جاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230530/جيش-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-فضائيا--1077597514.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/كوريا-الشمالية-تقول-إنها-ستطلق-في-أول-يونيو-قمرا-اصطناعيا-عسكريا-لمراقبة-أمريكا-1077567020.html

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