https://sputnikarabic.ae/20230530/صفقة-قد-تهز-الدوري-السعودي-هل-وقع-كريم-بنزيما-لاتحاد-جدة-أم-ما-زال-مترددا-1077576597.html

صفقة قد تهز الدوري السعودي.. هل وقع كريم بنزيما لاتحاد جدة أم ما زال مترددا؟

صفقة قد تهز الدوري السعودي.. هل وقع كريم بنزيما لاتحاد جدة أم ما زال مترددا؟

هدأ الحديث عن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، ليعلو حديثٌ آخر عن نجم كبير بحجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T08:55+0000

2023-05-30T08:55+0000

2023-05-30T08:55+0000

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رياضة

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السعودية

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كثير من التقارير أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة، الذي فاز بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، يجري مفاوضات مع المهاجم ذي الأصول الجزائرية، صاحب الـ35 عاما، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي الشهر القادم، يونيو/حزيران 2023.وتقول المعلومات التي نشرتها أكثر من صحيفة رياضية إسبانية إن قيمة العقد الذي قد يبرمه اتحاد جدة مع بنزيما، تصل إلى 200 مليون يورو، وهو راتب ضخم، قد لا يرفضه بنزيما بسهولة.وفي حين تحمل تلك التصريحات إشارة واضحة على عدم وجود مفاوضات، فقد أثارت تصريحات أخرى لأحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، المزيد من التكهنات حول تلك المفاوضات وذلك في لقاء متلفز، ردّ خلاله على سؤال "يقولون بنزيما عندكم"، ردًا مقتضبًا قائلا "نقول إن شاء الله"، دون مزيد من التفاصيل.وعلى عكس التقارير التي تؤكد أن العميد سيكون فريق المهاجم الفرنسي في السعودية، قال الإعلامي الرياضي محمد السعدي: "بنزيما لن ينتقل إلى الاتحاد.. وجهته الرياض".وأكد السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نادي الشباب، يتفاوض مع مهاجم ريال مدريد، منذ شهر مارس الماضي.وركزت صحف إسبانية على بعض الشواهد التي قد يُبنى عليها احتمال اقتراب رحيل النجم الفرنسي عن نادي العاصمة الإسبانية، إذ تسبب غيابه قبل مباراة خيتافي في حدوث ارتباك، وحيث لم يكن مع زملائه لتقديم لقب كأس ملك إسبانيا للجماهير.كما لم يخرج الفرنسي بأي تصريح بعد الخسارة الثقيلة لناديه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت تقارير أنه كان من المفترض أن يُجدد عقد كريم بنزيما تلقائيًا لموسم آخر، عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن، ما يثير الجدل حول استمراريته مع الفريق.

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https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html

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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, السعودية