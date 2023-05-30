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https://sputnikarabic.ae/20230530/صفقة-قد-تهز-الدوري-السعودي-هل-وقع-كريم-بنزيما-لاتحاد-جدة-أم-ما-زال-مترددا-1077576597.html
صفقة قد تهز الدوري السعودي.. هل وقع كريم بنزيما لاتحاد جدة أم ما زال مترددا؟
صفقة قد تهز الدوري السعودي.. هل وقع كريم بنزيما لاتحاد جدة أم ما زال مترددا؟
هدأ الحديث عن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، ليعلو حديثٌ آخر عن نجم كبير بحجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T08:55+0000
2023-05-30T08:55+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
السعودية
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كثير من التقارير أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة، الذي فاز بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، يجري مفاوضات مع المهاجم ذي الأصول الجزائرية، صاحب الـ35 عاما، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي الشهر القادم، يونيو/حزيران 2023.وتقول المعلومات التي نشرتها أكثر من صحيفة رياضية إسبانية إن قيمة العقد الذي قد يبرمه اتحاد جدة مع بنزيما، تصل إلى 200 مليون يورو، وهو راتب ضخم، قد لا يرفضه بنزيما بسهولة.وفي حين تحمل تلك التصريحات إشارة واضحة على عدم وجود مفاوضات، فقد أثارت تصريحات أخرى لأحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، المزيد من التكهنات حول تلك المفاوضات وذلك في لقاء متلفز، ردّ خلاله على سؤال "يقولون بنزيما عندكم"، ردًا مقتضبًا قائلا "نقول إن شاء الله"، دون مزيد من التفاصيل.وعلى عكس التقارير التي تؤكد أن العميد سيكون فريق المهاجم الفرنسي في السعودية، قال الإعلامي الرياضي محمد السعدي: "بنزيما لن ينتقل إلى الاتحاد.. وجهته الرياض".وأكد السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نادي الشباب، يتفاوض مع مهاجم ريال مدريد، منذ شهر مارس الماضي.وركزت صحف إسبانية على بعض الشواهد التي قد يُبنى عليها احتمال اقتراب رحيل النجم الفرنسي عن نادي العاصمة الإسبانية، إذ تسبب غيابه قبل مباراة خيتافي في حدوث ارتباك، وحيث لم يكن مع زملائه لتقديم لقب كأس ملك إسبانيا للجماهير.كما لم يخرج الفرنسي بأي تصريح بعد الخسارة الثقيلة لناديه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت تقارير أنه كان من المفترض أن يُجدد عقد كريم بنزيما تلقائيًا لموسم آخر، عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن، ما يثير الجدل حول استمراريته مع الفريق.
https://sputnikarabic.ae/20230409/كريم-بنزيما-يرفض-الانتقال-للدوري-السعودي-1075715833.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, السعودية
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, السعودية

صفقة قد تهز الدوري السعودي.. هل وقع كريم بنزيما لاتحاد جدة أم ما زال مترددا؟

08:55 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / GERARD JULIENلاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما
لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / GERARD JULIEN
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هدأ الحديث عن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، ليعلو حديثٌ آخر عن نجم كبير بحجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.
كثير من التقارير أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة، الذي فاز بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، يجري مفاوضات مع المهاجم ذي الأصول الجزائرية، صاحب الـ35 عاما، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي الشهر القادم، يونيو/حزيران 2023.
وتقول المعلومات التي نشرتها أكثر من صحيفة رياضية إسبانية إن قيمة العقد الذي قد يبرمه اتحاد جدة مع بنزيما، تصل إلى 200 مليون يورو، وهو راتب ضخم، قد لا يرفضه بنزيما بسهولة.
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ومع ذلك، حين سُئِل رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، أنمار الحائلي، عن الأمر، قال في تصريحات بالفيديو إن "بنزيما لديه فريقه، ونحن لدينا عبد الرزاق حمد الله" في إشارة إلى أن النادي السعودي لا يحتاج إلى مهاجم، في ظل وجود المهاجم المغربي حمد لله، الذي حصل على هداف بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم بتسجليه 20 هدفًا.

وفي حين تحمل تلك التصريحات إشارة واضحة على عدم وجود مفاوضات، فقد أثارت تصريحات أخرى لأحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، المزيد من التكهنات حول تلك المفاوضات وذلك في لقاء متلفز، ردّ خلاله على سؤال "يقولون بنزيما عندكم"، ردًا مقتضبًا قائلا "نقول إن شاء الله"، دون مزيد من التفاصيل.
وعلى عكس التقارير التي تؤكد أن العميد سيكون فريق المهاجم الفرنسي في السعودية، قال الإعلامي الرياضي محمد السعدي: "بنزيما لن ينتقل إلى الاتحاد.. وجهته الرياض".
وأكد السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نادي الشباب، يتفاوض مع مهاجم ريال مدريد، منذ شهر مارس الماضي.
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في حين أن الإعلامي الرياضي بقنوات الكأس القطرية، عمر قحطان، أكد أن صفقة انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة حُسمت بالفعل، قائلا "انتهت… بنزيما وافق على عرض الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. ساعات قليلة ويتم الإعلان الرسمي".
وركزت صحف إسبانية على بعض الشواهد التي قد يُبنى عليها احتمال اقتراب رحيل النجم الفرنسي عن نادي العاصمة الإسبانية، إذ تسبب غيابه قبل مباراة خيتافي في حدوث ارتباك، وحيث لم يكن مع زملائه لتقديم لقب كأس ملك إسبانيا للجماهير.
كما لم يخرج الفرنسي بأي تصريح بعد الخسارة الثقيلة لناديه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت تقارير أنه كان من المفترض أن يُجدد عقد كريم بنزيما تلقائيًا لموسم آخر، عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن، ما يثير الجدل حول استمراريته مع الفريق.
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