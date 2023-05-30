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https://sputnikarabic.ae/20230530/واشنطن-تصرفات-كوسوفو-سبب-تصاعد-التوتر-في-الإقليم-1077599023.html
واشنطن: تصرفات كوسوفو سبب تصاعد التوتر في الإقليم
واشنطن: تصرفات كوسوفو سبب تصاعد التوتر في الإقليم
وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قرار "الحكومة" المحلية للسيطرة على المباني البلدية في شمال إقليم كوسوفو بأنه سبب لتفاقم الوضع في كوسوفو ودعا جميع... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T23:59+0000
2023-05-30T23:59+0000
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وقال بلينكين في بيان "قرار حكومة كوسوفو السماح بدخول المباني البلدية بالقوة أدى إلى تصعيد حاد وغير ضروري للتوترات".وحث "رئيس وزراء كوسوفو" ألبين كورتي على سحب قوات الشرطة من المباني وضمان قيام "رؤساء البلديات المنتخبين" بـ "واجباتهم الانتقالية" من "مواقع بديلة".وقال بلينكين "على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خفض مستوى استعداد القوات المسلحة الصربية وحث صرب كوسوفو على الكف عن عرقلة قوة كوسوفو والامتناع عن أعمال عنف جديدة"، مضيفا إنه: يأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
https://sputnikarabic.ae/20230530/الناتو-ستواصل-وحدة-القوة-الأمنية-الدولية-في-كوسوفو-أداء-مهامها-1077589249.html
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كوسوفو, الولايات المتحدة الأمريكية, صربيا, العالم, أخبار العالم الآن
كوسوفو, الولايات المتحدة الأمريكية, صربيا, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن: تصرفات كوسوفو سبب تصاعد التوتر في الإقليم

23:59 GMT 30.05.2023
© AFP 2023اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، زفيكان
اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، زفيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023
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وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قرار "الحكومة" المحلية للسيطرة على المباني البلدية في شمال إقليم كوسوفو بأنه سبب لتفاقم الوضع في كوسوفو ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور.
وقال بلينكين في بيان "قرار حكومة كوسوفو السماح بدخول المباني البلدية بالقوة أدى إلى تصعيد حاد وغير ضروري للتوترات".
وحث "رئيس وزراء كوسوفو" ألبين كورتي على سحب قوات الشرطة من المباني وضمان قيام "رؤساء البلديات المنتخبين" بـ "واجباتهم الانتقالية" من "مواقع بديلة".
قادة القائمة الصربية يحاولون التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
"الناتو": ستواصل وحدة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو أداء مهامها
أمس, 15:26 GMT
وقال بلينكين "على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش خفض مستوى استعداد القوات المسلحة الصربية وحث صرب كوسوفو على الكف عن عرقلة قوة كوسوفو والامتناع عن أعمال عنف جديدة"، مضيفا إنه:
"يتعين على طرفي الصراع العودة إلى الحوار حول تطبيع العلاقات الذي يتم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".
يأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.
ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:47 GMT
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