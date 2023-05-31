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البيت الأبيض: تجنبا للحرب العالمية الثالثة نعارض ضرب كييف للداخل الروسي
البيت الأبيض: تجنبا للحرب العالمية الثالثة نعارض ضرب كييف للداخل الروسي
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد تجنب الحرب العالمية الثالثة، وبالتالي تقف ضد الضربات... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T18:33+0000
2023-05-31T18:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
رصد عسكري
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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عن سبب معارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية: "لتجنب الحرب العالمية الثالثة".وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وأسلحة أخرى".وقال كيربي: "لدينا حزمة مساعدات جديدة وهي الحزمة الـ39 من نوعها. هذه الحزمة التي نعلن عنها اليوم تهدف إلى تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض مساء اليوم، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أن "قيمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تقدر بـ300 مليون دولار، وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-تسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-عدم-الرغبة--بتحويل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-1077616725.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, رصد عسكري

البيت الأبيض: تجنبا للحرب العالمية الثالثة نعارض ضرب كييف للداخل الروسي

18:33 GMT 31.05.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد تجنب الحرب العالمية الثالثة، وبالتالي تقف ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عن سبب معارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية: "لتجنب الحرب العالمية الثالثة".
كما أعرب كيربي عن أمله في التوصل إلى فهم مشترك بأن الصراع في أوكرانيا قد تصاعد بالفعل.
وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وأسلحة أخرى".
وقال كيربي: "لدينا حزمة مساعدات جديدة وهي الحزمة الـ39 من نوعها. هذه الحزمة التي نعلن عنها اليوم تهدف إلى تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت".
وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينجر" وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة لمنظومة "هيمارس" الصاروخية.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض مساء اليوم، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أن "قيمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تقدر بـ300 مليون دولار، وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".
وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".
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