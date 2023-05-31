https://sputnikarabic.ae/20230531/الكرملين-أوروبا-لن-تكون-قادرة-على-تجنب-عواقب-التدخل-في-النزاع-الأوكراني-1077620345.html

الكرملين: أوروبا لن تكون قادرة على تجنب عواقب التدخل في النزاع الأوكراني

الكرملين: أوروبا لن تكون قادرة على تجنب عواقب التدخل في النزاع الأوكراني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الساسة الأوروبيين "يطعمون" سكان بلادهم رهاب روسيا (روسوفوبيا)، لكن هذا لا يعمل بشكل جيد عندما تكون جيوبهم... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T17:10+0000

2023-05-31T17:10+0000

2023-05-31T17:10+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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وأشار بيسكوف أنه "عاجلًا أم آجلًا، سيتعيّن على السياسيين الأوروبيين التفكير والإجابة لشعوبهم عن سبب ضخهم الأسلحة إلى أوكرانيا".وأضاف بيسكوف، في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، اليوم الأربعاء: "عاجلًا أم آجلًا، سيتعيّن على الدول الأوروبية وأولئك الذين شاركوا بالفعل في هذا الصراع حتى آذانهم، أن يفكروا وأن يجيبوا أمام شعوبهم عن سبب قيامهم بذلك، لأنهم لن يكونوا قادرين على تجنب العواقب السلبية".كما أشار بيسكوف إلى أن "الدول الأوروبية المتورطة في الصراع الأوكراني لن تكون قادرة على تجنب العواقب السلبية، ومن الناحية الاقتصادية فهي تعيشها بالفعل".وكمثال على ذلك، استشهد بيسكوف بألمانيا، حيث تم الإعلان رسميًا عن الركود الأسبوع الماضي، وتجاوز التضخم بشكل مطرد عتبة الـ 7%".عندما سُئل عن المدة التي يمكن أن يطعم فيها السياسيون الأوروبيون شعوبهم برهاب روسيا، أجاب بيسكوف أنه "يتوقف عن العمل عندما يكون هناك أموال أقل في جيبك".كما أوضح بيكسوف أن دول "الناتو"، بعد أن أصبحت مشاركًا في الصراع الأوكراني، وتعمل ككتلة واحدة ليس كخصوم بشروط لموسكو، ولكن كأعداء.

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف