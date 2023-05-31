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كوريا الشمالية تعلن تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق
https://sputnikarabic.ae/20230531/اليابان-إطلاق-المقذوفات-الكورية-الشمالية-يهدد-أمن-بلادنا-والمجتمع-الدولي-1077599532.html
اليابان: إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي
اليابان: إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، صباح اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي يهدد أمن اليابان والمنطقة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T00:59+0000
2023-05-31T00:59+0000
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وقال ماتسونو: "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.. هذا انتهاك لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا لأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".وأضاف: "ندين مثل هذه الأعمال وأرسلنا "احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين".وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجاري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تعلن-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599301.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html
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أخبار اليابان, بحر اليابان, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
أخبار اليابان, بحر اليابان, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم

اليابان: إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي

00:59 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، صباح اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي يهدد أمن اليابان والمنطقة بأسرها، وقد أعربت طوكيو عن احتجاجها الشديد.
وقال ماتسونو: "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.. هذا انتهاك لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا لأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
كوريا الشمالية تعلن تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق
00:15 GMT
وأضاف: "ندين مثل هذه الأعمال وأرسلنا "احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين".
وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجاري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
قدرات كوريا الشمالية الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل
أمس, 22:27 GMT
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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