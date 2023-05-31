https://sputnikarabic.ae/20230531/اليابان-إطلاق-المقذوفات-الكورية-الشمالية-يهدد-أمن-بلادنا-والمجتمع-الدولي-1077599532.html

اليابان: إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي

اليابان: إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية يهدد أمن بلادنا والمجتمع الدولي

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، صباح اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي يهدد أمن اليابان والمنطقة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T00:59+0000

2023-05-31T00:59+0000

2023-05-31T00:59+0000

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وقال ماتسونو: "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.. هذا انتهاك لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي ويشكل تهديدا لأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".وأضاف: "ندين مثل هذه الأعمال وأرسلنا "احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين".وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجاري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تعلن-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599301.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/اليابان-تصدر-إنذارا-بغارة-جوية-على-أوكيناوا-بعد-إطلاق-صاروخ-كوري-شمالي-1077597991.html

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أخبار اليابان, بحر اليابان, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم