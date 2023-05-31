https://sputnikarabic.ae/20230531/بايدن-وزعماء-الكونغرس-يتوصلون-إلى-اتفاقية-ميزانية-مشتركة-لمنع-التخلف-عن-سداد-الديون-1077599162.html

بايدن وزعماء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاقية ميزانية مشتركة لمنع التخلف عن سداد الديون

بايدن وزعماء الكونغرس يتوصلون إلى اتفاقية ميزانية مشتركة لمنع التخلف عن سداد الديون

قال البيت الأبيض، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن توصل مع زعماء الكونغرس الأمريكي إلى اتفاقية ميزانية مشتركة من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T00:13+0000

2023-05-31T00:13+0000

2023-05-31T00:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

الكونغرس الأمريكي

العالم

أخبار العالم العربي

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وقال البيت الأبيض في تغريدة عبر تويتر: "توصل الرئيس بايدن وزعماء الكونغرس إلى اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيًا".وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون حتى يتمكن الرئيس من توقيعه ليصبح قانونًا".وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، عن اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.وتطلب الإدارة الأمريكية مزيدًا من الاقتراض لمجرد تلبية النفقات التي تم دفعها بالفعل، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الديون سيجعل واشنطن غير قادرة على دفع فواتيرها، والذي يؤدي إلى مجموعة من الصدمات الاقتصادية.ويجادل الجمهوريون بأن الدين القومي الأمريكي، الذي يزيد عن 31 تريليون دولار، مرتفع للغاية ولا يمكن قبوله وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جعل الدفاتر أكثر توازنًا، بدلًا من مجرد الإذن بعلاوة دين أعلى.ويقول الديمقراطيون إنهم على استعداد لمناقشة الميزانية ولكن يجب أولًا رفع سقف الديون دون شروط، حتى يمكن سداد الفواتير الحالية والحفاظ على المصداقية المالية للولايات المتحدة.لكن فريق بايدن يقول إن مجموعة تخفيضات الإنفاق االمؤلفة من الجمهوريين تغذيها أجندة الجناح اليميني المتشدد، الذي يهيمن بشكل متزايد في الحزب.

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