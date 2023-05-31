https://sputnikarabic.ae/20230531/بلينكين-يأسف-لفشل-عقد-لقاء-بين-وزيري-الدفاع-الأمريكي-والصيني-1077617413.html
بلينكن يأسف لفشل عقد لقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني
بلينكن يأسف لفشل عقد لقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن أسفه لفشل عقد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الصيني. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:38+0000
2023-05-31T14:38+0000
2023-05-31T14:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg
سبوتنيك. وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع الرؤساء المشاركين لمجلس التجارة والتكنولوجيا في لوليا في السويد: "من المؤسف عدم عقد الاجتماع الذي سعى إليه الوزير أوستن مع نظيره الصيني".في سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات الحالية التي تعيق التبادلات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة. أدلى تان كه بهذه التصريحات ردا على مزاعم الولايات المتحدة بأن الصين رفضت طلبها لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في سنغافورة، وأن الصين رفضت مرارا الطلبات الأمريكية للتبادلات على مختلف المستويات بين جيشي البلدين في السنوات الأخيرة. وأوضح المتحدث الصيني أن بلاده تولي أهمية لتنمية العلاقات بين الجيشين والتواصل على جميع المستويات، مشيرا إلى أن "الاتصالات والتبادلات العسكرية بين البلدين، في الحقيقة، لم تتوقف قط"، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.وتابع المتحدث الصيني: "مع ذلك، لا يمكن أن يستمر الحوار في غياب اتباع المبادئ، ولا يمكن إجراء الاتصالات دون خط أساسي"، مستنكرا تعهد الجانب الأمريكي بتعزيز الاتصالات من ناحية، فيما يخلق عقبات من ناحية أخرى، متجاهلا شواغل الصين.وانتقد السياسة الأمريكية قائلا، إن "هذا ليس نهجا ملتزما بالاتصالات"، داعيا الجانب الأمريكي إلى إظهار إخلاصه في أفعاله، وتصحيح أخطائه، وتهيئة الظروف والبيئة اللازمتين للاتصالات والتبادلات بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-إلى-استقرار-العلاقات-مع-أمريكا-بعد-أفعال-وأقوال-خاطئة-من-الأخيرة-1076782183.html
https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-أمريكا-تعرقل-الزخم-الإيجابي-في-العلاقات-بإجراءات-مضللة-1076774948.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_31fbef398f5e0d3c057fd40649a5c40a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
بلينكن يأسف لفشل عقد لقاء بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني
14:38 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن أسفه لفشل عقد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الصيني.
سبوتنيك. وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع الرؤساء المشاركين لمجلس التجارة والتكنولوجيا في لوليا في السويد: "من المؤسف عدم عقد الاجتماع الذي سعى إليه الوزير أوستن مع نظيره الصيني".
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات الحالية التي تعيق التبادلات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة.
أدلى تان كه بهذه التصريحات ردا على مزاعم الولايات المتحدة بأن الصين رفضت طلبها
لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين في سنغافورة، وأن الصين رفضت مرارا الطلبات الأمريكية للتبادلات على مختلف المستويات بين جيشي البلدين في السنوات الأخيرة.
وأوضح المتحدث الصيني أن بلاده تولي أهمية لتنمية العلاقات بين الجيشين والتواصل على جميع المستويات، مشيرا إلى أن "الاتصالات والتبادلات العسكرية بين البلدين، في الحقيقة، لم تتوقف قط"، حسبما نقلت وكالة
"شينخوا" الصينية.
وتابع المتحدث الصيني: "مع ذلك، لا يمكن أن يستمر الحوار في غياب اتباع المبادئ، ولا يمكن إجراء الاتصالات دون خط أساسي"، مستنكرا تعهد الجانب الأمريكي بتعزيز الاتصالات من ناحية، فيما يخلق عقبات من ناحية أخرى، متجاهلا شواغل الصين.
وانتقد السياسة الأمريكية قائلا، إن "هذا ليس نهجا ملتزما بالاتصالات"، داعيا الجانب الأمريكي إلى إظهار إخلاصه في أفعاله، وتصحيح أخطائه، وتهيئة الظروف والبيئة اللازمتين للاتصالات والتبادلات بين الجانبين.