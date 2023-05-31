https://sputnikarabic.ae/20230531/تركيا-تعرض-وساطتها-لحل-النزاع-بين-صربيا-وإقليم-كوسوفو-1077621645.html

تركيا تعرض وساطتها لحل النزاع بين صربيا وإقليم كوسوفو

تركيا تعرض وساطتها لحل النزاع بين صربيا وإقليم كوسوفو

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وساطة بلاده فيما يتعلق بالحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو (المعترف به من طرف واحد)، على خلفية التوتر المتصاعد أخيرا بينهما،... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T18:11+0000

2023-05-31T18:11+0000

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كما أكد أن "إحراز تقدم في الحوار فيما يتعلق بالتطورات في شمال كوسوفو هو السبيل الوحيد لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة".وأوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في 26 أيار/ مايو، للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا، الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).وتعتبر هذه الخطوات رد فعل على محاولة سلطات بريشتينا تعيين ألبان كرؤساء بلديات في الشمال ذو الأغلبية الصربية، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/ نيسان الماضي، في شمال كوسوفو، والتي قاطعها الصرب المحليون.

https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-في-صربيا-قوات-الناتو-تنحاز-إلى-بريشتينا-خلال-التصعيد-في-كوسوفو-1077587699.html

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