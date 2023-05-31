https://sputnikarabic.ae/20230531/روسيا-تطلب-من-كندا-إدانة-الهجوم-الأوكراني-على-موسكو-1077623377.html
روسيا تطلب من كندا إدانة الهجوم الأوكراني على موسكو
روسيا تطلب من كندا إدانة الهجوم الأوكراني على موسكو
صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، أن روسيا قدمت التماسا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكنديين، تطالب فيه بإدانة العمل الإرهابي الذي نفذه الجانب... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T20:34+0000
2023-05-31T20:34+0000
2023-05-31T20:34+0000
روسيا
أخبار كندا
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وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الكندية تلتزم الصمت بشأن هذا الهجوم الإرهابي وفي هذا الصدد، وبعد ممارستنا الدبلوماسية، اضطررت إلى لفت انتباه رئيس وزراء كندا، السيد جاستن ترودو، من خلال إجراء شخصي في شكل رسالة موجهة إليه".وتابع، مشددا: "في رسالتي الموجهة لترودو وجولي، أكدت أن روسيا تدعو كندا إلى اتخاذ موقف لا لبس فيه في إدانة هذا العمل الإرهابي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سوريا-تندد-بهجوم-نظام-كييف-على-موسكو-1077609839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار كندا
روسيا تطلب من كندا إدانة الهجوم الأوكراني على موسكو
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صرح السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، أن روسيا قدمت التماسا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكنديين، تطالب فيه بإدانة العمل الإرهابي الذي نفذه الجانب الأوكراني خلال هجوم الطائرات من دون طيار على موسكو.
وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "السلطات الكندية تلتزم الصمت بشأن هذا الهجوم الإرهابي وفي هذا الصدد، وبعد ممارستنا الدبلوماسية، اضطررت إلى لفت انتباه رئيس وزراء كندا، السيد جاستن ترودو، من خلال إجراء شخصي في شكل رسالة موجهة إليه".
وعلى وجه التحديد، تم إرسال الرسالة بالأمس إليه وإلى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حيث تم وصف الوقائع والتفاصيل المحددة عن المحاولة الأخيرة لضرب موسكو بطائرات دون طيار.
وتابع، مشددا: "في رسالتي الموجهة لترودو وجولي، أكدت أن روسيا تدعو كندا إلى اتخاذ موقف لا لبس فيه في إدانة هذا العمل الإرهابي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".
كما أكدت
الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.