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https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-يشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1077624314.html
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا
يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في فترة 1-2 يونيو/ حزيران بالعاصمة كيب تاون. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T23:35+0000
2023-05-31T23:35+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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كيب تاون – سبوتنيك. وهذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية الروسي إلى جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث التقى لافروف في بريتوريا مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والرئيس سيريل رامافوزا.وتلقت جمهورية جنوب أفريقيا رئاسة بريكس من الصين في بداية العام، وستمتد فترة رئاستها حتى نهاية عام 2023، وثم سيتم تسليمها للدولة القادمة.وبحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فإن الأطراف ستناقش مسائل جدول الأعمال الدولي، التفاعل في المنصات متعددة الأطراف الرائدة، وسيتبادلون الآراء حول أفق تطور الشراكة الاستراتيجية. كما من المخطط أن يجري لافروف عدداً من الاجتماعات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/بيسكوف-نأمل-ألا-يركز-شركاء-بريكس-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-1077580623.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, العالم
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس, العالم

لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في جنوب أفريقيا

23:35 GMT 31.05.2023
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
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يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في فترة 1-2 يونيو/ حزيران بالعاصمة كيب تاون.
كيب تاون – سبوتنيك. وهذه الزيارة هي الثانية لوزير الخارجية الروسي إلى جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث التقى لافروف في بريتوريا مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، والرئيس سيريل رامافوزا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
بيسكوف: نأمل ألا يركز شركاء "بريكس" على قرار المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 10:44 GMT
وتلقت جمهورية جنوب أفريقيا رئاسة بريكس من الصين في بداية العام، وستمتد فترة رئاستها حتى نهاية عام 2023، وثم سيتم تسليمها للدولة القادمة.
وبحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فإن الأطراف ستناقش مسائل جدول الأعمال الدولي، التفاعل في المنصات متعددة الأطراف الرائدة، وسيتبادلون الآراء حول أفق تطور الشراكة الاستراتيجية. كما من المخطط أن يجري لافروف عدداً من الاجتماعات الثنائية.
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