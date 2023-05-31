https://sputnikarabic.ae/20230531/ملفات-فلسطينية-أمام-القضاء-الدولي-وإسرائيل-ترفض-الاعتراف-بالقضايا-الفلسطينية-1077619538.html

ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية

ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية

عربيا تعرف بالقضية الفلسطينية، لكن يحلو للغرب تسميتها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والفارق كبير بين الاثنين، لأن الصراع غالبا ما يدور بين ندين، لكل طرف منهم... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T16:10+0000

2023-05-31T16:10+0000

2023-05-31T16:10+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية ملفات فلسطينية أمام القضاء الدولي وإسرائيل ترفض الاعتراف بالقضايا الفلسطينية

أما عبارة القضية الفلسطينية فتأخذ طابعا مختلفا تماما، حيث يحمل هذا المسمى شعارا حقوقيا للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يحسم قضيته العادلة في استعادة أرضه من كيان احتلها بالقوة وطرد وهجر الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعة عقود.الفلسطينيون أخذوا قضيتهم إلى كل المحافل الدولية وعلى رأسها القضاء الدولي ممثلا في عدة كيانات، منها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وهو ما يغضب إسرائيل، التي تبرر دائما كل ما تفعله بأنها صاحبة الحق في هذه الأرض رغم كل ما يعرفه العالم، حيث لم يكن هناك ما يعرف بإسرائيل في هذه المنطقة قبل عام 1948 بل كانت فلسطين والفلسطينيين.ويرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان فيها، ودور الدول العظمى في خلق الكيان الإسرائيلي وعلى رأسها الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل.وتتمحور القضية الفلسطينية حول عدة نقاط رئيسية أولها الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، وهو ما يعترف به المجتمع الدولي، حيث يعتبر إسرائيل دولة احتلال على الكثير من الأراضي الفلسطينية، النقطة الثانية تتمثل في عملية الاستيطان وامتداد دولة إسرائيل على الكثير من الأراضي الفلسطينية، والذي أيضا يلقى معارضة عالمية، حتى الولايات المتحدة نفسها تعلن كثيرا رفضها لعمليات الاستيطان ودائما ما تصدر قارات دولية ترفض هذا الاستيطان، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الصادر من مجلس الأمن الدولي والذي تبناه المجلس بأغلبية ساحقة، ويدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة، النقطة الثالثة تتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا أرضهم وبلادهم بعد عدة حروب وعمليات وصفت أحيانا بالمجازر بحق الفلسطينيين، ويطالب الفلسطينيون بحق العودة لأراضيهم وهو ما ترفضه أيضا إسرائيل.في لقاء سبوتنيك، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة:وأضاف الشلالدة أن "هناك 3 ملفات رئيسية مطروحة أمام القضاء الدولي، وهي الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان والأسرى، بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا، وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف الوزير الفلسطيني أن القانون المطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، المركز القانوني للأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004، الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.وأشار غطاس إلى أن إسرائيل تطبق دائما سياسة الأمر الواقع بالاستمرار في الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكان هناك آلية تسمى الرباعية الدولية، روسيا الاتحادية كانت طرفا فيها والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة، التي ظلت دائما تعطل عمل هذه الرباعية لحل القضية الفلسطينية، والآن نتيجة إشغال روسيا بالأزمة الأوكرانية والاستمرار في تسليح أوكرانيا لاستمرار الحرب، انشغلت روسيا ولم ينشئ المجتمع الدولي أي آلية أخرى لحل القضية الفلسطينية.

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