https://sputnikarabic.ae/20230531/واشنطن-تدين-بشدة-إطلاق-كوريا-الشمالية-لقمر-صناعي-وتقول-إن-باب-الدبلوماسية-لا-يزال-مفتوحا-1077599690.html

واشنطن تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي وتقول إن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا"

واشنطن تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي وتقول إن "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا"

أدانت الولايات المتحدة "بشدة" أحدث عملية إطلاق فضائية لكوريا الشمالية، فيما يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه الأمني بتقييم الوضع. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T01:21+0000

2023-05-31T01:21+0000

2023-05-31T01:21+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، آدم هودج، يوم الثلاثاء، في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لإطلاقها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهو انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، ويثير التوترات، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.وأضاف أن هذا الإطلاق الفضائي المزعوم ينطوي على تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية. ويقوم الرئيس وفريق الأمن القومي التابع له بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا.وأشار هودج إلى أن واشنطن تحث "جميع الدول على إدانة هذا الإطلاق ودعوة كوريا الشمالية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة".ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إلى أنه:وقال البيان إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي والدفاع عن جمهورية كوريا [كوريا الجنوبية] واليابان".وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجاري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230531/اليابان-إطلاق-المقذوفات-الكورية-الشمالية-يهدد-أمن-بلادنا-والمجتمع-الدولي-1077599532.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تعلن-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599301.html

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن